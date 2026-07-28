Maria Flor recorda namoro com rapaz que não escovava os dentes: "Tinha toda uma teoria" - (crédito: Reprodução/YouTube Maria Flor)

A atriz Maria Flor surpreendeu ao compartilhar uma história curiosa sobre um relacionamento do passado. Durante um episódio do videocast Flor e Manu, apresentado por ela nas redes sociais, a artista contou que decidiu colocar um ponto final no namoro após descobrir que o companheiro simplesmente não tinha o hábito de escovar os dentes.

Segundo a atriz, o comportamento do ex-namorado logo se transformou em um obstáculo impossível de ignorar. Ela relembrou que, na época, trabalhava fazendo malabares em festas rave e acabou se envolvendo com o rapaz, mas a falta de higiene bucal passou a comprometer a convivência entre os dois. "Na época, eu fazia malabares na rave, e até namorei um menino. Ele não escovava os dentes e foi um grande problema que eu tive na relação", contou.

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Maria Flor explicou que o namorado acreditava que creme dental fazia mal à saúde e, por isso, havia criado uma alternativa própria para substituir a escovação. "Ele comia maçãs, achava que pasta de dente fazia muito mal para o organismo e, no horário de escovar os dentes, ele comia uma maçã porque elas cumpriam essa função [de higienizar], tinha toda uma teoria", revelou a atriz durante a conversa.

Apesar da justificativa apresentada pelo então parceiro, a situação acabou pesando na relação. A artista afirmou que percebeu naquele momento que não conseguiria seguir com o romance. "Ali, eu pensei que eu não conseguiria [manter a relação]. Aquilo foi um marco", declarou.

Atualmente, Maria Flor tem 42 anos e é casada com o psicanalista Emanuel Aragão. O relato bem-humorado rapidamente repercutiu entre internautas, que comentaram a situação inusitada vivida pela atriz e compartilharam opiniões sobre a importância da higiene bucal em um relacionamento.

O texto Maria Flor recorda namoro com rapaz que não escovava os dentes: Tinha toda uma teoria foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.