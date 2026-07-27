Renato e Raphael celebram 25 anos com pot-pourri de sucessos nostálgicos

A dupla Renato e Raphael celebra 25 anos de carreira com o projeto de DVD que revisita sua história na música sertaneja - (crédito: Divulgação)

A dupla Renato e Raphael revisita a própria história com o lançamento do pot-pourri Saudade Matadeira / Agarra-Agarra, que chega ao YouTube no próximo dia 31. A faixa integra o projeto de DVD “25 Anos” e marca um dos momentos mais importantes da trajetória dos artistas.

As duas canções já fazem parte da caminhada da dupla. Agarra Agarra integrou o primeiro DVD, gravado em Pires do Rio (GO) em 2008. Já Saudade Matadeira compõe o álbum Gruda & Mexe, de 2004. O lançamento revive músicas que marcaram diferentes fases da carreira.

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Saudade Matadeira, uma composição de Jairo Goes, Everton Matos e Rivanil de Jesus, fala sobre a dor da saudade e a espera por um amor. Em contraste, Agarra-Agarra, de Luiz Matias, traz a alegria e a animação das festas sertanejas. Juntas, as faixas representam a identidade musical construída pela dupla.

O DVD "25 Anos" tem a proposta de revisitar momentos marcantes da carreira, valorizar as raízes da música sertaneja e celebrar a conexão com o público. Gravado em Goiânia, o projeto reúne músicas inéditas, regravações e participações especiais, sendo lançado em etapas.

Sobre a dupla

Naturais de Orizona (GO), os irmãos Renato e Raphael iniciaram a carreira ainda jovens e se consolidaram no Centro-Oeste. Com seis CDs e três DVDs, são reconhecidos pelas vozes marcantes, pela presença do acordeon e pelo compromisso em preservar a essência do sertanejo.

O projeto "25 Anos" também marca uma nova fase. Os primeiros lançamentos já alcançaram resultados expressivos, como a música Beber Até Cair, que ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube. Outro destaque é Quando Eu Amo, que chegou ao primeiro lugar nas rádios do Centro-Oeste.

Com Saudade Matadeira / Agarra-Agarra, a dupla reafirma que celebrar o passado fortalece o presente e abre caminho para o futuro. O lançamento é um reencontro dos artistas com as canções que ajudaram a construir seus 25 anos de história na música sertaneja.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.