Aniversário da Ricco Burger terá hambúrguer com lucro 100% revertido

Ricco Burger celebra seu nono aniversário com ação revertendo lucros para projetos da instituição A.M.E - (crédito: Bruno Aguiar/Divulgação)

Para celebrar o nono aniversário, a Ricco Burger vai transformar um dos itens mais conhecidos do seu cardápio em uma ferramenta de impacto social. A hamburgueria, que se consolidou em Brasília com lanches artesanais, realiza nesta terça-feira (28/7) a ação "Carne & Queijo Solidário".

Na data, a unidade da 306 Sul destinará 100% do lucro obtido com a venda dos sanduíches Carne & Queijo, Carne, Queijo com Bacon e Carne e Queijo com Wagyu para a instituição A.M.E. (Ame Mulheres Esquecidas). A campanha ocorrerá durante todo o dia.

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Quem optar pelo delivery via iFood também poderá apoiar a iniciativa. Em qualquer unidade da Ricco Burger, parte do valor arrecadado com os pedidos dos sanduíches participantes será revertida para a instituição.

Apoio a projetos sociais

Os recursos arrecadados serão direcionados a três projetos desenvolvidos pela A.M.E. O primeiro é o AME Pequeninos, que oferece assistência aos filhos das mulheres acompanhadas pela associação.

Outro projeto é o AME Capacitação, focado no desenvolvimento profissional e na reinserção dessas mulheres no mercado de trabalho. O terceiro, AME Uma Vida, é responsável pela compra de itens básicos e pelo atendimento de necessidades de mulheres privadas de liberdade.

“Chegar aos nove anos é motivo de orgulho e, mais do que comemorar, queremos compartilhar esse momento com a cidade de uma forma que gere impacto positivo”, destaca Renata Carvalho, chef e sócia-fundadora da Ricco Burger.

A identidade da hamburgueria foi construída ao longo de quase uma década com base na valorização da gastronomia artesanal. A marca utiliza carnes selecionadas, pão desenvolvido para harmonizar com as receitas, molhos preparados na casa e um característico sal cítrico nas batatas.

Para Ricardo Sechis, sócio-fundador, celebrar o aniversário com foco na comunidade faz parte da evolução da empresa. “Ao longo desses nove anos aprendemos que crescer também significa assumir responsabilidades. Queremos que essa comemoração seja lembrada não apenas pela data, mas pelo impacto que conseguimos gerar juntos”, afirma.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.