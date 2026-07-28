Ex-BBB Gil do Vigor revela que fez sexo pela primeira vez aos 27 anos e admite: "Foi o caos" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Gil do Vigor desabafou ao relembrar um momento marcante de sua vida íntima durante participação no programa Papo de Segunda. Aos 35 anos, o economista, apresentador e ex-participante do BBB 21 contou que só teve sua primeira relação sexual aos 27 anos, após enfrentar uma longa batalha contra inseguranças pessoais e conflitos relacionados à religião.

Segundo Gil, a dificuldade para viver essa experiência começou ainda na adolescência. Ele revelou que lidava com uma autoestima muito baixa e acreditava que sua aparência afastava possíveis parceiros. "Eu era muito feio, de fato. Eu tinha uma dificuldade com a minha aparência. As fotos estão aí para provar", afirmou. O apresentador também explicou que os ensinamentos religiosos contribuíram para aumentar seus bloqueios emocionais ao longo dos anos.

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Durante a conversa, Gil contou que passou quase uma década tentando superar esses obstáculos. "Eu tinha realmente uma dificuldade com a minha aparência e eu estava naquele conflito religioso e eu tentei. A minha primeira vez foi com 27 anos, mas desde os 17, 18 que eu vinha tentando. Mas eu não conseguia", relembrou. Quando finalmente decidiu dar esse passo, a experiência aconteceu com um homem por quem nutria uma forte atração. "Esse rapaz, ele era lindo, Sammy, maravilhoso. Eu acho que era assim, meu objeto de desejo", disse.

Apesar da expectativa, a ansiedade tomou conta do momento e acabou impedindo que tudo acontecesse como ele imaginava. "A primeira vez que eu fiz sexo foi o caos. Foi muito ruim", declarou. Em seguida, detalhou o que sentiu: "Eu estava muito ansioso, eu queria ir ao mesmo tempo e aquela ansiedade por conta da religião. E, na hora que eu fui, nós tiramos a roupa, o negócio não vigorou. Eu fiquei com muita ansiedade".

Gil explicou que o parceiro tentou tranquilizá-lo, mas o nervosismo foi maior. "Só que eu fiquei tão constrangido, porque eu não estava conseguindo e estava ansioso, eu estava com medo, que eu parei aquela relação. Eu fiquei com medo, assustado, achei que não ia ter outra pessoa que ia me desejar", contou. Em seguida, ele revelou que chegou a interromper o encontro e pediu ajuda da irmã, Juliana, para ir embora. "E aí eu bato no quarto da minha irmã e digo: ‘Ju, pelo amor de Deus, eu vou embora'".

O apresentador afirmou que o episódio deixou marcas por um longo período, fazendo com que o medo e a insegurança continuassem presentes em sua vida afetiva. Com o passar dos anos, no entanto, ele disse ter desenvolvido mais autoconhecimento e maturidade. "Agora, mais velho, eu acho que não, acho que agora vai ser o inverso. Eu comecei muito conturbado, agora eu me conheço, agora eu sei o que eu gosto, o que eu quero", concluiu. Assista ao vídeo aqui.

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