Público tem até sexta-feira para votar no 13º Prêmio Encontro Gastrô

O 13º Prêmio BRBCard de Gastronomia Encontro Gastrô chega na reta final, com o último fim de semana com votações abertas. O público poderá visitar e escolher os principais estabelecimentos e pratos da gastronomia brasiliense até a sexta-feira (31/7).

Esta segunda fase da votação acontece após um período de quase 100 dias, onde três finalistas de cada categoria foram selecionados na avaliação de 50 jurados. Agora, é a vez do público decidir quem receberá o prêmio de Melhor Restaurante de Brasília e de Restaurante Revelação de 2026.

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Ao todo, são 39 categorias distribuídas em seis grupos, como Diversão, Lanches e Guloseimas, Sabores Regionais, entre outros. Os vencedores receberão o prêmio em uma festa a ser anunciada pela organização.

Leia também: Além do prato: experiências imersivas ganham força na gastronomia de BrasíliaO evento, que reconhece os principais nomes da culinária do Distrito Federal, é uma realização do Instituto Cerrado Cultural, organizado pela Revista Encontro, com patrocínio do BRBCard e Senai, oferecimento da Del Maipo e apoio do Sebrae.

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