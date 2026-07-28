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Público tem até sexta-feira para votar no 13º Prêmio Encontro Gastrô

Ao todo, são 39 categorias distribuídas em seis grupos, como Diversão, Lanches e Guloseimas, Sabores Regionais, entre outros

50 jurados participaram da escolha dos finalistas - (crédito: Divulgação )
50 jurados participaram da escolha dos finalistas - (crédito: Divulgação )

O 13º Prêmio BRBCard de Gastronomia Encontro Gastrô chega na reta final, com o último fim de semana com votações abertas. O público poderá visitar e escolher os principais estabelecimentos e pratos da gastronomia brasiliense até a sexta-feira (31/7).

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Esta segunda fase da votação acontece após um período de quase 100 dias, onde três finalistas de cada categoria foram selecionados na avaliação de 50 jurados. Agora, é a vez do público decidir quem receberá o prêmio de Melhor Restaurante de Brasília e de Restaurante Revelação de 2026.

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Ao todo, são 39 categorias distribuídas em seis grupos, como Diversão, Lanches e Guloseimas, Sabores Regionais, entre outros.  Os vencedores receberão o prêmio em uma festa a ser anunciada pela organização.

Para votar e conferir maiores informações, acesse o link

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/07/2026 18:59
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