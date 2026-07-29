Filha de Fátima Bernardes ‘joga verdades’ ao dar conselho sobre namoro da mãe

Filha de Fátima Bernardes ‘joga verdades’ ao dar conselho sobre namoro com Túlio Gadêlha - (crédito: Intagram/Fátima Bernardes)

Fátima Bernardes confessou que recebeu um conselho poderoso da sua filha Laura, após começar a namorar o deputado federal Túlio Gadêlha, de 38 anos, em 2017.

"Quando contei aos meus filhos, disse: ‘Tem uma coisa que me preocupa: ele é 25 anos mais novo.’ Minha filha Laura me disse: ‘E se fosse o contrário? Não está sendo preconceituosa?'", revelou em entrevista ao videocast Conversa vai, Conversa vem.

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A apresentadora não esconde que ficou orgulhosa do posicionamento da filha. "Criei filho para isso: para me dizer o que tenho que ouvir. Me permiti outra experiência. Se fosse para ser igual, qual seria o sentido?", questionou. "E não por causa de uma boa relação minha comigo mesma. Sempre tem que atrelar a um homem. E muitos eram comentários de mulheres", reforçou.

Fátima Bernardes é mãe também de Vinícius e Beatriz, fruto da sua relação com o jornalista William Bonner.

O texto Filha de Fátima Bernardes joga verdades ao dar conselho sobre namoro com Túlio Gadêlha foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.