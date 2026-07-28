Coprodução com o pernambucano Pedro Sotero disputará Festival de San Sebastián

Depois de uma primeira leva de selecionados para a 74ª edição do Festival de San Sebastián (Espanha) divulgada há 10 dias, o cinema brasileiro se vê representado no complemento da seleção, entregue nesta terça (28/7). Por meio de uma coprodução com a RT Features, a fita do portenho Benjamín Naishtat, Glaxo integrará a disputa de longas-metragens do evento que transcorrerá entre os dias 18 e 26 de setembro.

Filmado até novembro de 2025, Glaxo, com locações no Rio Grande do Sul (em cidades como Jaguarão e Pelotas), teve por diretor de fotografia o pernambucano Pedro Sotero, habitual colaborador do cineasta Kleber Mendonça Filho, em títulos como O som ao redor, Bacurau e Aquarius.

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Baseado em livro de Hernán Ronsino, Glaxo conta uma trama de suspense e de dissolução de amizades de um quarteto, em cidade interiorana, a partir da descoberta de crimes e da chegada, em fins dos anos de 1950, de um casal misterioso: um ex-agente de polícia e a sensual esposa dele. Dentre outros cineastas destacados por San Sebastián estarão Nicole Garcia, Pablo Larraín, Mike Leigh e Fernando Trueba (este com filme fora de competição). No elenco estão Lali Espósito e Marcelo Subiotto (Concha de Prata de melhor ator em 2023).

Benjamín Naishtat é nome associado a vencedores de competições anteriores em San Sebastián. Com Rojo (2018), obteve a a Concha de Prata de melhor direção e o prêmio de melhor ator para Darío Grandinetti, além do prêmio de melhor fotografia. Com Puan (2023), conquistou o prêmio de melhor roteiro (co-escrito por María Alché). Em Berlim, Naishtat competiu por Historia del miedo, como estreante. Seu segundo longa-metragem El movimiento foi exibido no Festival de Locarno de 2015.



