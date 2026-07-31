Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (31/7)

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

No fundo, escarafunchando bem a alma, somos todos crianças assustadas com a complexidade existencial, tentando parecer que estamos no domínio quando na verdade somos muito mais frágeis do que gostaríamos.

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Se em vez de fingirmos um domínio que não possuímos fôssemos sinceros mutuamente, confiando em que por sermos todos vulneráveis não exploraríamos as fragilidades uns dos outros para levar vantagem, investiríamos assim na saúde mental e física com que nenhum outro tipo de exercício ou dieta poderia brindar.

Nossa ignorância espiritual nos leva a vivermos isolados uns dos outros quando o acesso ao bem-estar e prosperidade material e abstrata depende de construirmos laços de cooperação, confiança e solidariedade entre todos nós, do jeito que o Universo funciona.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que você tenha de se envolver com assuntos muito sérios nesta parte do caminho, estampe um sorriso no rosto, que não há de ser hipócrita, mas visceral, honesto e sincero, pois, assim você levará vantagem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Evite comparar sua situação com a de outras pessoas, imaginando que todas as atividades mais difíceis recaem sobre suas costas, porque muito provavelmente isso não seja verdade, a não ser por raras exceções. Evite.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Continua vigente a temporada de selecionar bem as pessoas com que você se relaciona, e isso não engloba a intimidade, se refere a toda essa malha de conexões que servem a determinados e específicos propósitos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Está tudo certo, mas poderia estar ainda mais certo se você pudesse resolver esses assuntos que se arrastam há tanto tempo que provavelmente as pessoas envolvidas já nem mais sabem como foi que tudo começou.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mesmo que o jogo seja duro, evite perder a elegância, porque na hora de tomar iniciativas mais duras e determinantes, se houver elegância e delicadeza, as atitudes serão muito mais eficientes do que atropelando tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome seu tempo, porque ainda que as contas pressionem e as pessoas ao seu redor andem desvairadas, se você amadurecer direito as resoluções que anda cozinhando em seu interior, os resultados serão auspiciosos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A força do grupo será sempre imbatível, mas mesmo assim as pessoas continuam pretendendo que investir na independência e autonomia seja o melhor caminho para o progresso. É preciso fazer uma mudança de estrutura mental.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Às vezes parece que o destino fica em suspense, não acontecendo nada que estimule você a seguir em frente. Nesses momentos você precisa investir tempo e recursos energéticos em manter tudo em ordem.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Sua alma é capaz de esclarecer muita coisa para muita gente, só falta as pessoas prestarem atenção e se disporem a seguir seus conselhos. Se assim não for, melhor você poupar fôlego e se dedicar a outra coisa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procrastinar será sempre uma tentação, mas nesta parte do caminho seria sábio você evitar esse prazer de duvidosa reputação, porque nada traria mais alívio e alegria do que você dar conta do que tiver sido protelado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você pode, eventualmente, pensar que anda perdendo um tanto de sua amada independência e autonomia, e se preocupar com isso. Porém, essa é uma condição passageira, que não precisa ser administrada com preocupação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As oportunidades foram todas postas sobre a mesa, e sua alma as recebe com entusiasmo, se considerando afortunada. A partir de agora a bola está em seus pés e cabe a você fazer o jogo e aproveitar as oportunidades.