Sasha Meneghel é surpreendida por marido com presente de luxo

Sasha Meneghel é surpreendida com presente de luxo de aniversário do marido avaliada em mais de R$ 80 mil - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Sasha Meneghel celebrou seu aniversário de 28 anos nesta última terça-feira (28), e além das diversas homenagens recebidas nas redes sociais, ganhou um presente de luxo do marido, o cantor João Lucas.

Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor mostrou a surpresa entregue no café da manhã: uma bolsa Chanel da coleção Primavera-Verão de 2026, avaliada em mais de R$ 80 mil em lojas online.

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Apaixonado, João Lucas ainda agradeceu a uma loja de artigos de luxo pela ajuda em encontrar a peça para a filha de Xuxa Meneghel: "Obrigada por me ajudar na saga do presente!", disse ele, que ainda derreteu-se à estilista. "Te amo com toda minha vida, você merece muito mais! Parabéns, meu amor", escreveu na gravação.

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Em seu perfil, o artista prosseguiu com as homenagens à Sasha. "Queria que todo mundo tivesse o privilégio de te conhecer de perto. Você me ensina todos os dias sobre amor, empatia, generosidade, dedicação e paixão. Você é muito mais do que um dia eu sonhei para dividir a vida. Obrigado por me permitir te amar e te cuidar; essa é a minha maior missão aqui", pontuou.

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