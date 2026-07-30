Bruna Biancardi mostra detalhes da festa conjunta para Mel e Helena

Bruna Biancardi mostra detalhes da festa conjunta para Mel, sua filha com Neymar, e Helena, que ele teve com Amanda Kimberlly - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Bruna Biancardi abriu as portas de casa para celebrar um momento especial em família. A influenciadora organizou uma festa conjunta para comemorar o aniversário de Mel, sua filha com Neymar, que completou 1 ano, e de Helena, de 2 anos, filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly. A celebração aconteceu dias após as datas oficiais dos aniversários, já que a família estava viajando durante a Copa do Mundo e não havia conseguido reunir amigos e parentes anteriormente.

Antes do evento, Bruna explicou nas redes sociais que a ideia era proporcionar uma tarde dedicada às crianças, com brincadeiras e atividades recreativas. "Chamamos algumas crianças do convívio delas para cantar parabéns aqui em casa. Vão ter, óbvio, oficinas e atividades para eles, porque eu amo isso. Vai ser uma tarde bem gostosa", contou a influenciadora aos seguidores.

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Os preparativos, no entanto, precisaram ser adaptados por causa das condições climáticas. Segundo Bruna, uma forte ventania atingiu a região poucas horas antes do início da festa, obrigando a equipe a reorganizar parte da estrutura. "Já caiu um vendaval por aqui. Acordamos, estava o maior sol, o dia estava lindo, e veio um vendaval no meio do caminho. Mudamos tudo, agora voltou tudo ao devido lugar e está dando tudo certo", relatou.

Apesar do contratempo, a comemoração aconteceu normalmente e teve como tema um jardim encantado. A decoração foi marcada por flores, balões personalizados com joaninhas e abelhas e elementos delicados espalhados pelo ambiente. As crianças ainda participaram de oficinas criativas, atividades de pintura e um espetáculo de bolhas de sabão, atrações escolhidas especialmente para entreter os pequenos convidados.

Os doces também chamaram a atenção. Mel e Helena ganharam bolos individuais de dois andares com decoração minimalista, enquanto um naked cake foi preparado para celebrar o momento em família. A mesa ainda reuniu uma variedade de sobremesas, incluindo flores comestíveis, chocolates decorados, pão de mel e outros doces personalizados para a ocasião.

Após o evento, Bruna compartilhou registros da comemoração e fez um balanço positivo do encontro. "A tarde de hoje foi muito gostosa. Reunimos as crianças para um dia de oficinas, brincadeiras, muita música e diversão!", escreveu na legenda da publicação feita em seu perfil.

Neymar também participou da festa ao lado de Bruna, Mel, Helena e Mavie, filha mais velha do casal. A celebração aconteceu poucas semanas depois de uma polêmica envolvendo Helena. Durante a Copa do Mundo, Amanda Kimberlly afirmou que a menina não havia sido convidada para viajar com o pai, diferentemente dos outros filhos do jogador.

Na ocasião do aniversário de Helena, celebrado em 3 de julho, Neymar publicou uma homenagem nas redes sociais para a filha. "2 aninhos de Helena! Que papai do céu conduza teus caminhos e te dê muita saúde para você poder brincar mais e mais. Sempre vou fazer o possível para te fazer feliz. Papai te ama demais", escreveu o atacante.

Dois dias depois, em 5 de julho, foi a vez de Mel completar seu primeiro ano de vida. O camisa 10 também fez uma declaração pública para a caçula. "1 ano de MEMEL! Parabéns, meu amorzinho, que papai do céu te conceda muita saúde e alegria! Papai te ama", publicou.

A festa organizada por Bruna Biancardi marcou a primeira celebração conjunta das duas meninas e reuniu familiares e amigos próximos em um ambiente reservado, reforçando o clima de confraternização entre as crianças após as comemorações discretas realizadas durante a viagem da família aos Estados Unidos.

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