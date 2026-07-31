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Carlos Malta participa de projeto sonoro na Chapada dos Veadeiros

O multi-instrumentista viveu uma experiência de criação musical ao lado de representantes de diversos povos indígenas

Carlos Malta com representantes dos povos originários tocando uma Flauta Nativa Americana na Aldeia Multiétnica - (crédito: Daniele Yanes)
Carlos Malta com representantes dos povos originários tocando uma Flauta Nativa Americana na Aldeia Multiétnica - (crédito: Daniele Yanes)

Carlos Malta, um dos principais nomes da música instrumental brasileira, construiu, ao longo de cinco décadas de carreira, uma trajetória marcada pela pesquisa sonora e pela valorização das matrizes culturais do país. Essa relação com as raízes sonoras brasileiras ganhou destaque em sua participação na Aldeia Multiétnica, iniciativa realizada na Chapada dos Veadeiros (GO). O espaço reuniu representantes de diversos povos indígenas em um ambiente voltado ao intercâmbio de saberes, à convivência e à valorização das diferentes expressões culturais.

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O músico passou cinco dias participando de uma vivência inédita de criação musical ao lado de representantes dos povos Krahô, Kariri Xocó, Guarani, Fulni-ô, Xavante, Kayapó, Wauja (Xingu), Huni Kuin, entre outras etnias. O encontro culminou em uma apresentação pública para mostrar o resultado da experiência construída coletivamente.

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Ao longo da carreira, Carlos construiu um caminho marcado pela investigação dos instrumentos de sopro e ligado às matrizes indígenas, africanas e populares que formam a música brasileira. Conhecido como o “Escultor do Vento”, o artista domina saxofones, flautas, clarinete baixo e instrumentos tradicionais de diferentes culturas, unindo música popular, improvisação, experimentação e elementos da música de concerto. 

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

 

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Por Madu Suhet
postado em 31/07/2026 16:04
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