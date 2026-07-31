Carlos Malta participa de projeto sonoro na Chapada dos Veadeiros

Carlos Malta, um dos principais nomes da música instrumental brasileira, construiu, ao longo de cinco décadas de carreira, uma trajetória marcada pela pesquisa sonora e pela valorização das matrizes culturais do país. Essa relação com as raízes sonoras brasileiras ganhou destaque em sua participação na Aldeia Multiétnica, iniciativa realizada na Chapada dos Veadeiros (GO). O espaço reuniu representantes de diversos povos indígenas em um ambiente voltado ao intercâmbio de saberes, à convivência e à valorização das diferentes expressões culturais.

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O músico passou cinco dias participando de uma vivência inédita de criação musical ao lado de representantes dos povos Krahô, Kariri Xocó, Guarani, Fulni-ô, Xavante, Kayapó, Wauja (Xingu), Huni Kuin, entre outras etnias. O encontro culminou em uma apresentação pública para mostrar o resultado da experiência construída coletivamente.

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Ao longo da carreira, Carlos construiu um caminho marcado pela investigação dos instrumentos de sopro e ligado às matrizes indígenas, africanas e populares que formam a música brasileira. Conhecido como o “Escultor do Vento”, o artista domina saxofones, flautas, clarinete baixo e instrumentos tradicionais de diferentes culturas, unindo música popular, improvisação, experimentação e elementos da música de concerto.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco