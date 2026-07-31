Brasília recebe a 4ª edição do ELIFANT com autores premiados

Organizada pelos escritores Patrícia Baikal e Paulo Souza, a 4ª edição do Encontro de Literatura Fantástica (ELIFANT) reúne escritores, editoras, pesquisadores e leitores para discutir a produção nacional de fantasia, ficção científica e horror, em especial ligada à cena literária do Cerrado. Com mesas de debate, palestras, lançamentos de livros, feira literária e atividades, a programação é gratuita e acontece no dia 22 de agosto, das 14h às 18h, na Biblioteca Nacional de Brasília.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A expectativa do evento é mostrar Brasília como um importante polo da literatura fantástica brasileira. Nesta edição, o público poderá visitar a feira literária, que conta com editoras independentes, coletivos e escritores para sessões de autógrafos e exposição de livros. A principal proposta do encontro é a integração entre escritores, editoras, produtores culturais e leitores e a promoção de um ambiente de divulgação e incentivo à produção nacional do gênero.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Entre os nomes confirmados para o evento estão Nikelen Witter, finalista do Prêmio Jabuti e vencedora de outras premiações nacionais; Ana Rüsche, escritora e pesquisadora com obras publicadas no Brasil e no exterior; Anna Martino, referência da ficção especulativa contemporânea; o escritor e cineasta Fábio M. Barreto; Carol Façanha, autora best-seller e vencedora do Prêmio Voz; Juliane Vicente, vencedora do Prêmio Malê de Literatura; Waldson Souza, um dos principais nomes do afrofuturismo brasileiro; além da escritora Patrícia Baikal, vencedora da Odisseia de Literatura Fantástica 2025 e uma das idealizadoras do evento.
Criado em 2019, o ELIFANT é um evento voltado para escritores, leitores, estudantes, pesquisadores, profissionais do mercado editorial e todos os interessados nas narrativas de fantasia, ficção científica, horror e demais vertentes da literatura especulativa.
Serviço
4ª edição do ELIFANT – Encontro de Literatura Fantástica
No dia 22 de agosto, das 14h às 18h, na Biblioteca Nacional de Brasília. Entrada gratuita.
*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel
Saiba Mais
- Diversão e Arte Gustavo Tubarão sofre críticas na web após piadas em votos de casamento
- Diversão e Arte Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (31/7)
- Diversão e Arte Maior equívoco do filme 'A Odisseia' é misoginia do diretor Christopher Nolan, diz especialista em mitologia grega