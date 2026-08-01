Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (01/8)

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

As boas notícias são recebidas com desconfiança enquanto as péssimas viralizam, porque a imensa maioria das pessoas confia mais em que o mundo é uma porcaria cheio de gente vil do que acreditar que haja bondade e generosidade entre os humanos.

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O medo nos divide e isola e, infelizmente, há grupos que o exploram, incentivando a produção de narrativas convincentes para que as pessoas continuem confiando mais na vileza do caráter humano, e busquem se fortalecer individualmente para fazer frente a esse estado de coisas.

Boa saúde, serenidade no coração, confiança mútua, essas condições e muitas outras que promovem alegria e despreocupação são desfrutadas por quem, a despeito de todos os estímulos negativos que promovem ódio e separatividade, continua investindo no enriquecimento espiritual.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Pior cego é aquele que não quer ver, e não há pessoa mais ignorante do que aquela que dá de cara com a verdade e mesmo assim finge que não entendeu nada. Dá trabalho lidar com esse tipo de gente, porém, é bastante comum.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A parte difícil da história sempre parece ficar com você, mas provavelmente essa seja mais uma sensação do que uma percepção objetiva e imparcial dos acontecimentos. Há dureza sobre as costas de todas as pessoas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Algumas pessoas precisarão continuar próximas, apesar de você querer ver elas pelas costas, porque ainda serão úteis para os planos maiores que sua alma pretende realizar. É tudo uma questão de estratégia, nada além.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Encare os assuntos que preocupam com firmeza e com a alma determinada a encontrar uma saída, que pode não resolver tudo, mas pelo menos sentará a base de algo que alivie o peso que sua alma suporta. Em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Endurecer, mas sem perder a ternura no coração, assim é o espírito desta parte do caminho. É preciso endurecer, porque já não há mais margem de manobra para fazer concessões, porém, faça isso com elegância e cuidado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça ouvidos surdos a todas as pressões que acontecem, provindas das pessoas que, inclusive, deveriam ser as que lhe brindam com apoio, e não com críticas. O mundo está todo errado, mas mesmo assim dá para progredir.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que, tendo de lidar com muita gente ao mesmo tempo, isso traga problemas maiores do que os imaginados, mesmo assim vale a pena continuar nesse caminho, porque com a ajuda do tempo as coisas vão melhorar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se nada do que você esperava acontecer está em andamento, aproveite o tempo para colocar tudo em ordem, arrumando papéis, documentos e se livrando das tralhas que entulham os cantos de sua casa. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Antes de intervir numa situação, tentando apaziguar os ânimos ou conduzir as pessoas a um lugar de esclarecimento, procure sondar se elas estariam verdadeiramente receptivas, porque se assim não for, melhor você sumir.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de sua alma temer enfrentar certos assuntos, nada traria mais alívio do que dar conta de tudo e tocar a vida em frente. Portanto, mesmo que haja temor, procure fazer das tripas coração e fazer o necessário.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há pessoas que limitam sua autonomia e independência, mas há outras que incentivam você a continuar arquitetando o destino do jeito que bem entender. É um momento propício para selecionar direito os relacionamentos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O misterioso destino só dá o primeiro empurrão para você construir seus sonhos e os realizar, o restante do caminho fica por conta de seus esforço e da medida de persistência com que você lidar com tudo.