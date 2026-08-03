Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (03/8)

Data estelar: Lua míngua em Áries.

Quando te encontrares naquele peculiar estado de ânimo em que te parece não progredir o suficiente, e que os dias passam e nada de magnífico te acontece, procura voltar tua mente ao fato de que tua presença entre o céu e a terra é um verdadeiro milagre que se contrapõe a todos os perigos reais que, num instante, poderiam desintegrar tua presença.

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Toda essa beleza composta pelos reinos da natureza, visíveis e invisíveis, que por aqui evoluem, acontece dentro de numa fina camada de atmosfera que nos protege de sermos colapsados pela fornalha incandescente do centro da terra que produz a força da gravidade ou de, se essa falhar, sermos ejetados ao vazio infinito do espaço sideral.

Agradece por esse equilíbrio harmonioso e desfruta da vida sem te obrigar a ser um sucesso nos moldes inventados pela civilização.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é quando as contrariedades de outrora começam a se transformar em pontos favoráveis aos seus planos. Nada disso acontece por obra de alguma magia estranha, mas como resultado de sua persistência.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você é livre para decidir o que bem entender, mas precisa honrar também os compromissos assumidos, mesmo que para isso você tenha de sacrificar um tanto dessa liberdade tão apreciada na hora de tomar as decisões.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Continue articulando alianças, porque suas pretensões só poderiam ser realizadas através de bons relacionamentos e parcerias. É uma dimensão muito complexa que sua alma precisa administrar, mas vai dar conta.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É tentador terceirizar os assuntos que sua alma considera chatos, porém, nesta parte do caminho essa atitude não facilitaria nada, porque as pessoas considerariam que você está sendo negligente e acompanhariam a atitude.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É preciso endurecer um pouco para que as pessoas envolvidas não sigam confiando em que você vai abrir mão de suas pretensões. Essa atitude não granjeará simpatia de ninguém, mas servirá para colocar ponto final.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Essas resoluções que você toma em silêncio farão muito barulho quando forem postas em prática, e é por isso mesmo que é importante você continuar atuando em silêncio, sem chamar a atenção sobre suas pretensões.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você precisa assumir o comando da arquitetura dos relacionamentos e parcerias que estão se cozinhando a fogo lento nesta parte do caminho, porque se deixar tudo na mão de outras pessoas, o meio do campo vai embolar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aquilo que você fizer com plena vontade de fazer acontecer, a despeito de as circunstâncias não serem totalmente favoráveis, poderá custar um pouco mais de esforço do que o habitual, mas deve dar bons resultados.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Lutar contra as sombras não é o mesmo que se aproximar da luz. É importante você ocupar seu tempo com o que verdadeiramente importa, e com certeza a parte mais importante não é lutar contra as sombras.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os compromissos que você anda assumindo devem pesar um tanto de imediato, mas com o tempo as coisas se acomodarão de um jeito que vai aliviar bastante. Vale a pena, então, fazer alguns sacrifícios no curto prazo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Depender de outrem não é o paraíso ansiado, mas tampouco precisa se converter num inferno, porque é uma situação passageira que, bem administrada, pode significar vários avanços interessantes para sua vida.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Fazendo o necessário e evitando gastar dinheiro em caprichos, você progredirá aos poucos, mas de uma forma segura, em condições que a fantasia de ganhar uma bolada e resolver a vida não traria. Realismo mágico.