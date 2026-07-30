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CINEMA

Wagner Moura crava que estará no próximo 'Onze Homens e Um Segredo'

Em entrevista à revista GQ, ator brasileiro confirmou que terá papel no filme dirigido por Bradley Cooper: "Estou muito animado"

Moura não deu muitos detalhes, como qual papel interpretará no filme. No entanto, afirmou que está
Moura não deu muitos detalhes, como qual papel interpretará no filme. No entanto, afirmou que está "muito animado" - (crédito: Getty Images via AFP)

O ator baiano Wagner Moura confirmou, nessa quarta-feira (29/7), que fará parte do novo filme da franquia Onze Homens e Um Segredo. O longa produzido nos Estados Unidos será dirigido pelo ator e diretor Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela, Se Beber, Não Case!, O Lado Bom da Vida). 

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A confirmação foi feita durante entrevista à revista dos EUA GQ. Perguntado a possibilidade de interpretar um vilão no longa, e sobre notícias recentes diante do assunto, Moura não deu muitos detalhes, como qual papel interpretará no filme. No entanto, afirmou que está "muito animado". 

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"A única coisa que posso dizer é que estou muito animado. Isso é algo que só poderia acontecer depois de O Agente Secreto. Eu tive uma ótima conexão com Bradley Cooper. Ele é alguém que admiro bastante, é um ator e diretor fantástico", detalhou. 

No momento, Wagner está em cartaz na Europa com a peça Julgamento – Depois do Inimigo do Povo. A participação no longa dirigido por Cooper começará após a turnê teatral, segundo relatou o brasileiro. "Estou finalizando a turnê com a peça no dia 11 de agosto, e eles já estarão filmando, mas vão esperar por mim. Então, assim que acabar essa peça, vou encontrá-los para gravar", confirmou. 

Apesar de ter sido anunciada, a nova versão de Onze Homens e Um Segredo segue sem título ou data de lançamento confirmada. Apesar disso, Margot Robbie está garantida como integrante do elenco, assim como o próprio Bradley Cooper, que além de dirigir, também será dono de um dos papéis.

Com estreia prevista para 2027, o filme será a sequência da primeira variante. Lançado em 2001, o filme original tinha elenco estrelado, com nomes como Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon e George Clooney. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 30/07/2026 19:09 / atualizado em 30/07/2026 19:15
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