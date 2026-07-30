Wagner Moura crava que estará no próximo 'Onze Homens e Um Segredo'

Moura não deu muitos detalhes, como qual papel interpretará no filme. No entanto, afirmou que está "muito animado" - (crédito: Getty Images via AFP)

O ator baiano Wagner Moura confirmou, nessa quarta-feira (29/7), que fará parte do novo filme da franquia Onze Homens e Um Segredo. O longa produzido nos Estados Unidos será dirigido pelo ator e diretor Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela, Se Beber, Não Case!, O Lado Bom da Vida).

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A confirmação foi feita durante entrevista à revista dos EUA GQ. Perguntado a possibilidade de interpretar um vilão no longa, e sobre notícias recentes diante do assunto, Moura não deu muitos detalhes, como qual papel interpretará no filme. No entanto, afirmou que está "muito animado".

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"A única coisa que posso dizer é que estou muito animado. Isso é algo que só poderia acontecer depois de O Agente Secreto. Eu tive uma ótima conexão com Bradley Cooper. Ele é alguém que admiro bastante, é um ator e diretor fantástico", detalhou.

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No momento, Wagner está em cartaz na Europa com a peça Julgamento – Depois do Inimigo do Povo. A participação no longa dirigido por Cooper começará após a turnê teatral, segundo relatou o brasileiro. "Estou finalizando a turnê com a peça no dia 11 de agosto, e eles já estarão filmando, mas vão esperar por mim. Então, assim que acabar essa peça, vou encontrá-los para gravar", confirmou.

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Apesar de ter sido anunciada, a nova versão de Onze Homens e Um Segredo segue sem título ou data de lançamento confirmada. Apesar disso, Margot Robbie está garantida como integrante do elenco, assim como o próprio Bradley Cooper, que além de dirigir, também será dono de um dos papéis.

Com estreia prevista para 2027, o filme será a sequência da primeira variante. Lançado em 2001, o filme original tinha elenco estrelado, com nomes como Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon e George Clooney.