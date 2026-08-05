Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (05/8)

Data estelar: Lua quarto minguante em Touro.

Preservar a alegria apesar de todas as adversidades e temores é o grande desafio, mas que se não for encarado com leveza tende a se tornar o fundamento sobre o qual fantasiamos que deva haver algo errado conosco.

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Preservar a alegria não significa que não devamos sofrer, ou que se algum sofrimento insistir em se apresentar à nossa consciência o devamos combater com diagnósticos e químicas, porque apesar de termos, nos dias atuais, essas facilidades que melhoram a vida de nossa humanidade, a grande maioria de sofrências mereceria ser tratada apenas como parte da normalidade de existirmos como humanos na civilização.

Preservar a alegria não significa estar de bom humor o tempo inteiro, mas saber recorrer a ela para que não dramatizarmos exageradamente diante de cada adversidade que nos acontecer.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Seus intuitos transparecem com muita facilidade e isso complica o cenário, porque as pessoas se aproveitam para explorar as vulnerabilidades dos seus projetos e propostas. Não importa, siga em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando você colocar em marcha as resoluções que anda tomando em silêncio, as pessoas vão se surpreender, porque será um desvio daquilo que seria esperado de você. Procure refletir sobre se essa seria a melhor forma.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A trama dos relacionamentos sociais cumpre um papel fundamental nesta parte do caminho, porque tudo que você deseja organizar está em dependência do que algumas pessoas façam, e aí tudo fica muito imprevisível.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é quando sua alma precisa prestar máxima atenção a todas as minúcias que normalmente seriam deixadas de lado, por serem bastante chatas. Deixar tudo nas mãos de outrem seria uma atitude negligente. Melhor não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quaisquer que sejam suas decisões o teor precisa ser determinante, sem dar mais margem alguma para que as pessoas imaginem haver qualquer tipo de dúvida de sua parte. Dúvidas pode haver, mas não devem transparecer.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Melhor não questionar o que poderia ter sido feito diferente ou como as coisas seriam se não fossem como são. Melhor você ser realista nesta parte do caminho e atuar de acordo com seus intuitos, doa a quem doer.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas são complicadas, mas são necessárias também, portanto, é melhor comprar as complicações e tocar a bola para frente da melhor maneira possível, mesmo que para isso você tenha de perder tempo em conflitos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Você poderia aguardar que as circunstâncias sejam mais favoráveis para colher os resultados que pretende, mas se tomar essa atitude perderá a oportunidade de verificar que sua vontade em ação pode mais.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando você se dirige às pessoas e faz certas afirmações, esperando produzir um impacto que de imediato não acontece, procure não se frustrar, porque não é que nada aconteça, é que as pessoas foram pegas de surpresa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As melhorias que sua alma pretende não estão fora do alcance, mas de imediato requerem fazer alguns sacrifícios, o que, na prática, significa que as melhorias não serão experimentadas na velocidade ansiada.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os contatos que você fizer nesta parte do caminho, assim como também as eventuais parcerias que surgirem desses, tendem a trazer bastante alívio e pontos positivos, portanto, vale a pena investir em relações públicas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As fantasias são lindas, mas custam muito e o prazer que resulta delas não compensa os gastos. Nesta parte do caminho é preferível andar por um caminho mais seguro, pensando em tudo com o maior realismo possível.