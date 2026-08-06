Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (06/8)

Data estelar: Vênus ingressa em Libra, Sol e Saturno em trígono.

Há horas em que, com certeza, temos de ser mais firmes em nossas intervenções e demandas, porém, se sempre nos comportarmos assim criamos as condições para dificultar todo e qualquer tipo de entendimento em negociações, conflitos pessoais e burocracias.

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As regras existem como padrão básico que, se adotado pelas pessoas, promovem uma dinâmica apropriada ao bem-estar nos relacionamentos, porém, as regras devem servir às pessoas e não o contrário, porque se as regras se tornam mais importantes do que o bem-estar eventual produzido por essas, as pessoas deixam de acreditar na ordem social.

Deixando de acreditar na ordem social as regras só existem como fachada, maquiando uma realidade na qual todo mundo faz o que quer e o crime, sempre organizado, é o maior beneficiado por esse estado de coisas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Faça a sua vontade, mas se por essas coisas da vida não for possível agir assim de imediato, reserve sua vontade para outro momento, sem desistir dela, porque, afinal, só isso vai valer a pena. Nada além disso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Essas resoluções que você anda tomando no silêncio do seu coração pegarão de surpresa as pessoas com que se relaciona, e talvez essa não seja a melhor forma de as apresentar, mas se você considera ser a única, em frente então!

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Todas essas arrumações que você está tentando fazer dependem do que outras pessoas fizerem ou deixarem de fazer, e isso complica bastante o cenário, porque elas prometem uma coisa e depois fazem outra muito diferente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Melhor você passar por uma pessoa chata do que negligenciar os pontos práticos de tudo em que se envolver agora, porque os efeitos colaterais das atitudes, positivas ou negativas, se sentirão por muito tempo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Perder a paciência é uma atitude legítima depois de ter feito tudo que estava ao seu alcance para haver acordo. Às vezes é preciso endurecer a jogada para chamar a atenção e tirar as pessoas da inércia. Chegou a sua vez.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se você precisa se expor, se esconda atrás de uma máscara, construa um personagem para você fazer essa exposição, sem manifestar questões íntimas que as pessoas não saberiam apreciar. Trate a exposição com cuidado.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os compromissos que forem assumidos nesta parte do caminho tendem a trazer bastante trabalho ao longo dos próximos tempos, mas apesar disso também trarão resultados benéficos para todas as partes. Relações auspiciosas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há assuntos que não comportam esperar que o cenário se torne favorável para agir, porque se você ficar esperando por isso, o único que acontecerá é você ficar esperando, e isso seria uma pena. Imponha sua vontade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Suas afirmações podem não produzir o efeito imediato que você desejaria, mas tenha certeza de que as pessoas as recebem com o devido impacto e que, por isso, os efeitos podem demorar um pouco, mas acontecerão.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O cansaço se faz sentir, mas deve passar logo, por isso, melhor não fazer muito drama em torno desse, senão vai ficar com cara ridícula quando você se sentir tão bem que esse cansaço pareça nunca ter existido.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Invista nos procedimentos de relações públicas nesta parte do caminho, porque no meio de todos os contatos que fizer surgirão oportunidades reais de parcerias que, no futuro, serão muito significativas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agregar realismo aos seus pensamentos não é o mesmo que deixar de sorrir e viver com leveza. O realismo pode ser mágico também, porque, afinal, não há nada mais disparatado do que a crua realidade, ou não? Pense bem.