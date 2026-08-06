Ator confessou que, pelo menos por enquanto, descarta a chance de atuar no gênero - (crédito: Divulgação)





Wagner Moura abriu o jogo sobre a possibilidade de voltar a atuar em novelas no Brasil. O ator, que emplacou sucesso internacional no filme O Agente Secreto (2025), indicado ao Oscar deste ano, comentou acerca do assunto.

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, da Globo, o ator confessou que, pelo menos por enquanto, descarta a chance de atuar no gênero, e aponta como obstáculo o tempo de comprometimento que um projeto desse nível exige.

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"É um compromisso muito longo. Um ano inteiro você fica agarrado a isso", apontou Wagner Moura. Apesar de distante dos folhetins, o artista reconheceu a grandiosidade do folhetins na cultura do Brasil. "A novela é, também, um patrimônio da cultura brasileira. Eu adoro ver novela! Hoje eu vejo menos, mas eu vi muita novela", disse.

"Na novela, você tem que chegar e pá, pá, pá. Nesse momento frenético que estou vivendo, estou chegando num set sem saber o script, por exemplo. Isso a novela me deu", detalhou ele. Seu trabalho mais recente nas novelas, inclusive, foi o vilão Olavo, que ele interpretou em Paraíso Tropical (2007), e se tornou um dos marcos de sua carreira.

O texto Wagner Moura bate o martelo sobre volta às novelas e revela motivo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.