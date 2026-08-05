Drag Ataque: Série celebra a arte e a potência de queens do Nordeste

A cultura drag é o foco da série documental Drag Ataque, que mergulha nas performances e no processo criativo de artistas do Norte e Nordeste - (crédito: Divulgação)

A série documental Drag Ataque estreia no canal Fashion TV em 14 de agosto, às 21h. Com direção de Vinícius Gouveia, a produção mergulha no universo artístico de drag queens do Norte e Nordeste do Brasil em 12 episódios semanais.

Cada episódio acompanha duas artistas em seus processos criativos, que vão do canto e costura à maquiagem e circo. A série mostra desde os primeiros passos da criação até a performance no palco de bares e boates, revelando histórias de arte, resistência e pertencimento. O elenco conta com nomes como Ruby Nox, Potyguara Bardo e Safira Blue.

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Segundo Mannu Costa, da produtora Plano 9, o projeto foi um desafio. A pandemia atrasou a produção e causou defasagem orçamentária, exigindo criatividade e resiliência da equipe. “Demos vez, voz e palco para artistas incríveis, além de entregarmos uma obra instigante, relevante socialmente e única”, afirma.

Para Ramiro Azevedo, diretor do Fashion TV, a série retrata a cultura drag de forma natural, ocupando os espaços reais da cena. Ele destaca a importância de dar visibilidade às cenas regionais. “Dificilmente vemos as cenas drags regionais ganhando destaque e esta é uma outra característica do projeto que chamou a nossa atenção”, declara.

O diretor Vinícius Gouveia define a produção como “a realidade drag”, um documentário pop que mostra os bastidores de suas experiências de 15 anos como DJ na noite nordestina. "Por muito tempo, drag queens foram vistas como alívio cômico. E elas também são isso, mas vão muito além: inspiram autoestima e promovem reflexões", complementa.

Conheça os episódios

Drag Costura: Charlotte Delfina e Joanne Versace criam looks para um desfile de moda drag no Recife.

DRAG CANTA: Carmen Camaleonte e Karmaleoa compõem um brega funk com a ajuda de Potyguara Bardo.

DRAG MAQUIA: Aimée Lumière e Nina Poison se unem para uma sessão de fotos com maquiagens experimentais.

DRAG DE BOATE: Seis drag queens se apresentam com lipsyncs de músicas nordestinas na boate Metrópole.

DRAG DANÇA: Saphyra Luz e Desirée Lo Bianco criam uma performance de dança com a atitude do passinho.

DRAG ATUA: A jovem Condessa Cabalista e a sexagenária Sharlene Esse preparam cenas de comédia e drama.

DRAG NO CLIPE: Carmen Camaleonte e Karmaleoa retornam para transformar suas músicas em um videoclipe.

DRAG DE BOATE 2: Salário Mínimo e Dercy Fortunato apresentam performances caricatas no Loba Pub.

DRAG NO CIRCO: Ruby Nox aprende truques acrobáticos com a dupla circense Vitor Lima e João Cavalcanti.

DRAG NA RUA: Edson Vogue e Nola Criola ocupam as ruas do Recife Antigo com uma performance de voguing.

DRAG APRESENTA: Ruby Nox e Safira Blue apresentam um programa sobre os bastidores e a cultura drag.

DRAG DE FESTA: A produtora e DJ Safira Blue apresenta sua festa mensal e celebra a força da cultura das baladas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.