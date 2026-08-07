Alex Escobar passa por cirurgia para retirar tumor após susto na Copa





Alex Escobar, narrador esportivo da Globo, precisou passar por uma cirurgia, nesta quinta-feira (6), para a retirada de um tumor de aparência benigna. O local do procedimento foi na Casa de Saúde São José, em plena zonal sul do Rio de Janeiro.

Segundo a Globo, o procedimento foi muito bem sucedido e Escobar passa bem. A saúde do narrador não anda nada bem desde que passou mal ao vivo, em junho, durante a cobertura da Copa do Mundo. Na ocasião, ele teve um pico de pressão.

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Basicamente, Escobar foi diagnosticado com miastenia. Ela é uma doença autoimune e suas consequências são prejudiciais a fala e mastigação.

Com a descoberta do tumor no timo, os médicos que acompanham o apresentador recomendaram a cirurgia. A expectativa é que, com a retirada do tumor, os principais sintomas da miastenia sejam totalmente controlados, disse a Globo em nota.

Alex Escobar também refletiu sobre o atual momento em seu perfil nas redes sociais. Esse é um ano de ensinamentos, de pausas forçadas que obrigam a refletir, lidar com a adversidade, respirar fundo, lutar, desabafar, chorar, se levantar. Não foi nada fácil me despedir da Copa sem saber o que eu tinha. A volta para casa, no avião, com muitas dúvidas, o diagnóstico que mostrava que a luta seria grande. Mas hoje dei um grande passo para tudo voltar ao normal. Estou feliz. E, no tempo certo, estaremos juntos de novo".