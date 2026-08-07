Feira Qui Qui Qui promove encontro de artistas independentes, no sábado (8)

A livraria e café Paradeiro, na 309 Norte, será o ponto de encontro de artistas gráficos e de publicações independentes neste sábado (8/8). A terceira edição da Feira Qui Qui Qui promete levar o público brasiliense para perto de quem produz arte, com uma programação repleta de atividades gratuitas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Essa é a primeira passagem da Qui Qui Qui por Brasília, explica Cristiano Moutella, artista e sócio do Paradeiro. Junto à escritora Maíra Valério, ele é responsável por trazer o evento, que originalmente acontece em Goiânia, para a cidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Uma feira feita à mão é sempre mais charmosa (mais trabalhosa) e mais original. É nas feiras que os artistas da palavra e da imagem encontram seus pares e seu público, uma mistura boa”, afirma. “Estar junto é juntar forças criativas e humanas para resistir à seca do cerrado”.
Mais de 20 expositores do Goiás e do Distrito Federal foram selecionados para o evento, que também receberá coletivos e editoras para atividades abertas ao público. “Além de artistas expondo suas criações, a feira vai contar com oficinas de escrita e colagem, lançamentos e conversas sobre publicações”, explica Maíra.
Para a escritora brasiliense, em tempos de inteligência artificial, o contato do público com artistas é especialmente importante. “O Centro-Oeste tem muito a mostrar”, declara.
Confira a lista de expositores confirmados:
Sentimentos Ternos (GO)
Maíra Valério (DF)
Negalilu editora (GO)
Desenho Coisinhas (DF)
Mavi Dutra (DF)
A Banquinha (GO/DF)
AUA Editora (DF)
Avá Editora (DF)
Anya Aquareluda (DF)
Reno (GO)
Caê (DF)
Hidrolands Grafisch Atelier (GO)
Salmo Pagão (DF)
Luiza Zero (DF)
Revista Retangulina (DF)
Diana Salu (DF)
Caio Gomez (DF)
Gurulino (DF)
Stêvz + Clara do Prado (DF)
Carol Nogueira (DF)
Santa Brígida (GO)
PIO!zines (GO)
Feira Qui Qui Qui – 3ª edição
Data: 8 de agosto de 2026 (sábado)
Horário: 10h às 19h
Local: Paradeiro – Livraria e Café, CLN 309, Bloco D, Loja 60, Asa Norte, Brasília (DF)
Saiba Mais