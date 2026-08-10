Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (10/8)

Data estelar: Vênus em trígono com Plutão e oposição a Netuno.

Já te disse e o repito, no fundo somos todos crianças assustadas com a complexidade da vida, e o mais saudável que podemos fazer diante dessa indiscutível realidade é amadurecer, evitando esconder de nós mesmos essa fundamental vulnerabilidade, tomando cuidado para não a tornar protagonista de nossas queixas e lamentos.

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A complexidade existencial estimula nossa inteligência, por isso, se te encontras diante de um cenário difícil de administrar e isso te assusta, decide passar rapidamente pelo susto e começar a utilizar tua inteligência, que não depende de coeficientes elevados medidos por testes psicológicos, pois, pelo fato de teres nascido no reino humano tu possuis as capacidades de perceber, desejar e atuar, isso é inteligência. Aproveita as complicações para treinar a inteligência.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As tensões que surgem e que aparentemente limitam a fruição de seus desejos não hão de ser interpretadas como maus sinais, porque a vida anda se contorcendo para acomodar suas intenções dentro das circunstâncias.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nesta parte do caminho é essencial que você aja da forma mais pragmática possível, porque muita coisa positiva pode ser feita em nome de seu progresso material e espiritual, porém, há também muita fantasia envolvida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É muita movimentação em todos os sentidos, mas é importante você se desapegar dos resultados imediatos, que tendem a ser menores do que o imaginado. Não importa, essas sementes germinarão no futuro em lugares inesperados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nossa humanidade ficou tão acostumada a se convencer de que está tudo fora do lugar que, mesmo estando tudo no lugar certo, não consegue apreciar a realidade e fica criticando o que poderia ser aproveitado de verdade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para que seu coração tenha novamente essa sensação de serenidade que tanto aprecia, é imprescindível que você se envolva pessoalmente no jogo em andamento, e que esse envolvimento seja firme, mas sem perder a elegância.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Certamente, podia ser tudo muito melhor do que está, mas se observar direito perceberá que não é necessário elevar queixas demais ao céu, porque na atualidade há inúmeras sementes de progresso muito interessantes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É bom continuar sonhando e lançando seus pensamentos a um futuro que não poderia ser realizado de imediato, porém, há muitas coisas que precisam ser resolvidas o mais rapidamente possível, e com a ajuda de certas pessoas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Fazer as devidas reparações das pendências passadas seria uma boa ideia, mas nesse sentido a vida não apresentará nenhuma oportunidade, pois, é uma perspectiva que você precisaria fazer acontecer pela sua vontade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Jogar para a plateia pode dar efeito positivo eventual, mas a médio e longo prazo faria com que sua alma ficasse presa às demandas das pessoas, perdendo de vista a espontaneidade e a autenticidade. Grandes perdas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aquilo que você não teve atrevimento de fazer outrora, agora se torna essencial, porque todas as oportunidades estão postas. Aproveitar ou não continua sendo uma questão que gira em torno do livre arbítrio.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As propostas e conversas abrem perspectivas muito interessantes, mas ainda são teóricas, nada prático pode resultar de imediato. Não importa, se muna de paciência e faça uma aliança com o tempo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Todas essas perspectivas complicadas que ficam atormentando você através de argumentos e visões não são necessariamente realistas, mas um exercício da imaginação que se volta contra seu bem-estar real e atual.