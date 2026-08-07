InícioDiversão e Arte
LUTO

Morre o produtor William Orbit, que colaborou com Madonna em 'Ray of Light'

Nascido em Londres em 15 de dezembro de 1956, William Orbit contribuiu para redefinir a cena pop na década de 1990 e no início dos anos 2000

Nascido em Londres em 15 de dezembro de 1956, William Orbit contribuiu para redefinir a cena pop na década de 1990 e no início dos anos 2000 - (crédito: Reprodução/Instagram/@williamorbit)
Nascido em Londres em 15 de dezembro de 1956, William Orbit contribuiu para redefinir a cena pop na década de 1990 e no início dos anos 2000 - (crédito: Reprodução/Instagram/@williamorbit)

O premiado produtor musical britânico William Orbit, conhecido por seu trabalho no álbum "Ray of Light" de Madonna, faleceu aos 69 anos, informou seu círculo próximo nesta sexta-feira (7) nas redes sociais. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"É com imensa tristeza que a família e os amigos de William Orbit anunciam seu falecimento em 23 de julho de 2026 em sua residência", escreveram em uma mensagem na conta do artista no Instagram.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Sentiremos uma falta enorme dele, assim como todos aqueles cuja vida foi tocada por sua música, sua amizade e sua gentileza", acrescentaram, sem especificar a causa de sua morte. 

Nascido em Londres em 15 de dezembro de 1956, William Orbit contribuiu para redefinir a cena pop na década de 1990 e no início dos anos 2000.  Colaborou com inúmeras superestrelas, entre elas Madonna, a banda de rock britânica Blur, o U2 e Britney Spears. 

Também desenvolveu uma prolífica carreira solo, com um último álbum, "The Painter", lançado em 2022. 

Mas seu nome está associado a um álbum em particular: "Ray of Light" (1998), o sétimo álbum de estúdio de Madonna, do qual foi coprodutor. Esse trabalho, que mistura pop e música eletrônica, lhe rendeu dois prêmios Grammy.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 07/08/2026 17:20
SIGA
x