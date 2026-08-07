Morre o produtor William Orbit, que colaborou com Madonna em 'Ray of Light'

O premiado produtor musical britânico William Orbit, conhecido por seu trabalho no álbum "Ray of Light" de Madonna, faleceu aos 69 anos, informou seu círculo próximo nesta sexta-feira (7) nas redes sociais.
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"É com imensa tristeza que a família e os amigos de William Orbit anunciam seu falecimento em 23 de julho de 2026 em sua residência", escreveram em uma mensagem na conta do artista no Instagram.
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"Sentiremos uma falta enorme dele, assim como todos aqueles cuja vida foi tocada por sua música, sua amizade e sua gentileza", acrescentaram, sem especificar a causa de sua morte.
Nascido em Londres em 15 de dezembro de 1956, William Orbit contribuiu para redefinir a cena pop na década de 1990 e no início dos anos 2000. Colaborou com inúmeras superestrelas, entre elas Madonna, a banda de rock britânica Blur, o U2 e Britney Spears.
Também desenvolveu uma prolífica carreira solo, com um último álbum, "The Painter", lançado em 2022.
Mas seu nome está associado a um álbum em particular: "Ray of Light" (1998), o sétimo álbum de estúdio de Madonna, do qual foi coprodutor. Esse trabalho, que mistura pop e música eletrônica, lhe rendeu dois prêmios Grammy.
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