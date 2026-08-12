Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (12/8)

Data estelar: A Lua Nova eclipsa o Sol em Leão.

A única condição que eclipsa o bem-viver de nossa humanidade é o medo, mas não por ele mesmo, senão porque nossa humanidade o reverencia, porque a maior parte das decisões que tomamos ou deixamos de tomar são pautadas, de alguma maneira, em cima do medo, assim como também enormes somas de dinheiro estimulam a economia baseada no medo, como é o caso dos seguros.

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Há perigos dos quais é sensato se precaver, mas não há nada de sensato em viver em função do medo, que há muito tempo deixou de ser um alarme diante dos perigos e se transformou num perigo em si mesmo, já que ensombrece os momentos gostosos da vida.

A boa notícia é que o apego ao medo pode ser reprogramado mentalmente, o que não significa deixar de sentir medo, mas passar por ele rapidamente e o tratar tão mal quanto ele nos trata, só por vingança mesmo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Fazer o que você quer a despeito das eventuais limitações não é mero exercício de liberdade, é também uma afirmação de seus direitos. Se as pessoas gostam disso ou criticam, é problema delas. Você viva sua vida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo que começa, um dia termina, e porque as coisas terminam elas também ressuscitam e recomeçam. Assim são as coisas, a única coisa realmente estável entre o céu e a terra é a mudança. Acostume-se a essa realidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A lucidez é elusiva, quando ela se instala parece ser para sempre, mas logo depois a mente fica embotada e com dificuldade de discernir entre o certo e o errado. Assim são as coisas, se despreocupe disso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Continue investindo tempo e recursos para consolidar seus interesses, nem que para isso tenha de fazer malabarismos ou se estranhar com algumas pessoas, que gostariam que você fizesse concessões indevidas. Melhor não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

De início, as iniciativas que você toma podem ser um tanto atrapalhadas, mas esse será um efeito temporário, porque a partir do momento em que você manifestar firmeza em suas intenções, o jogo virará ao seu favor.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

São tantas coisas acontecendo simultaneamente e que merecem reflexão, que parece não dar tempo para nada, porém, se você respirar e tornar sereno seu coração, nem que seja por um instante, o tempo estica e alonga.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mesmo que você tenha de compartilhar o caminho com pessoas que preferiria ver pelas costas, se isso é feito em nome de interesses maiores, cabe desenvolver tolerância e espírito de equipe e tocar a bola para frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Persistir no esforço é uma boa estratégia, mas só se o objetivo for digno de realizar, porque se não houver algo realmente benéfico envolvido nos resultados, então a persistência mereceria outro nome, teimosia.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Perceba que nem sempre as pessoas estão dispostas ao esclarecimento, mesmo que isso signifique rejeitar algo que as libertaria da dor e sofrimento. Em muitos casos, inadvertidamente as pessoas preferem sofrer.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Passar através das limitações ou se render a essas e se acomodar? Esse é um dilema importante que merece reflexão serena de sua parte, porque tentar encontrar solução simplista para esse só complicaria.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por trás da inflexibilidade com que algumas pessoas se comportam há muitas dúvidas e dilemas, mas como elas não se trabalham nem investem em evoluir, acabam culpando os relacionamentos por todos os males do mundo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seria impossível você explorar todas as potencialidades que se apresentam nesta parte do caminho, é preciso você usar o discernimento para selecionar algo que seja factível e não apenas uma promessa. Em frente.