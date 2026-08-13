Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (13/8)

Data estelar: Mercúrio e Vênus em sextil.

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Usa tua inteligência para administrar as complicações que te atordoam, e se algo ou alguém te convenceu de que tua inteligência seja inferior, essa é apenas uma narrativa, não há nada parecido com inteligência superior ou inferior, há apenas a boa ou má vontade de a utilizar.

Inteligência é perceber, desejar, agir e integrar tudo isso em tua presença, e qualquer pessoa pode fazer isso, desde que tenha a boa vontade de participar ativamente dos eventos existenciais em vez de se esconder da vida porque o medo a intimida.

Ninguém está livre do medo, não se trata de abandonar esse sentimento, mas de termos confiança no ardor que sentimos no coração e que nos motiva a nos lançarmos à aventura existencial em busca de experiências que satisfaçam nossa percepção, desejo e capacidade de agir.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Passar bons momentos há de ser um exercício independente das circunstâncias, porque se você só puder se sentir bem num cenário favorável, então nunca terá as rédeas do destino em suas mãos. Seria uma pena.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os bons sentimentos que levam sua alma a pretender compartilhar auspícios hão de ser tratados com bom senso, porque, você sabe, as pessoas costumam se deixar levar por sentimentos negativos, tais como a inveja.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os bons pensamentos precisam ser ancorados na consciência, porque de preocupações e ansiedades a mente está garantida. Momentos como o atual, em que a visão otimista se abre com força, costumam ser bastante raros.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Fazer o bem compensa, talvez não de imediato, mas ao longo do tempo vai trazendo resultados virtuosos, e muito provavelmente não de forma direta, mas através de canais inusitados. É o mistério da vida em ação.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apesar dessas pessoas que vivem contrariando você, mantenha seu coração ardendo de virtudes que sejam compartilhadas com as pessoas que as sabem apreciar e aproveitar. Há pessoas do bem que sabem apreciar as virtudes.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Esses pensamentos maravilhosos que você não compartilha, seja por pudor ou por temor de que pessoas mal intencionadas os copiem, estão amadurecidos o suficiente para, logo mais, se transformarem em atitudes concretas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A generosidade é fundamental, mas do jeito que andam as coisas no mundo, é um arriscada também, porque as pessoas costumam interpretar a manifestação das virtudes como um sinal de vulnerabilidade que devem explorar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O prestígio é um patrimônio invisível, mas de efeitos evidentes, porque as pessoas o reconhecem, é como uma aura que acompanha você a todos os lados. Invista em construir esse patrimônio através de bom desempenho.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O futuro é mais atraente do que o presente, e vale a pena você se dedicar a aproximar suas visões do que acontece atualmente, mesmo que para isso você tenha de aguentar a incompreensão das pessoas próximas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Coloque em prática a boa vontade, porque se essa ficar só no sentimento ou na teoria, então se transforma rapidamente em má vontade. Combata a preguiça, porque todo sacrifício na atualidade renderá bons frutos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As pessoas boas existem e estão por aí, muito mais próximas do que pode parecer a você, mas como são vulneráveis à exploração daquelas que são mal intencionadas, elas não se manifestam abertamente. Porém, estão por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Arrume suas coisas e faça tudo com carinho, sem importar que pareçam questões sem importância, comparadas com seus grandes sonhos. Todo grande caminho começa com um pequeno passo e com muita manutenção. É isso.