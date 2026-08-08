Alinne Moraes revela o motivo de ainda trabalhar com novelas - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Alinne Moraes, que está no ar na reprise de Além do Tempo (2015), em cartaz na Edição Especial, vai poder ser vista, também, em Por Você, próxima novela das sete da Globo, que estreia no dia 17 de agosto.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a atriz abriu o jogo sobre as expectativas pelo seu retorno às telinhas, cerca de um ano após Guerreiros do Sol (2025), do Globoplay, desta vez, na pele de uma antagonista.

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Apesar do rótulo atribuído, Alinne Moraes entrou em defesa: "É difícil falar vilã, porque sempre acho que ela vai além desse estereótipo. É humana, sente tudo o que uma mocinha sente, mas, às vezes, reage de uma maneira equivocada", explicou. A atriz, por sua vez, confessou que, o fato de ainda aceitar trabalho em novelas requer uma certa cautela.

"Está todo mundo junto construindo, com os diretores, com os autores e com os colegas. É uma construção feita com várias mãos ao mesmo tempo. E até com o público também. Isso é muito gostoso. Eu amo fazer novela. O texto é muito bom, os diálogos são muito bons, são gostosos de falar. Está sendo muito prazeroso", disse Alinne.

O texto Alinne Moraes revela o motivo de ainda trabalhar com novelas após anos de carreira foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.