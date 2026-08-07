CCBB exibe filmes premiados no Bonito CineSur neste final de semana

Nesta sábado (8/8), às 19h, e domingo (9/8), às 17h, o CCBB exibe as três produções premiadas na Mostra Competitiva de Cinema Ambiental do 4º Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados a partir de 9h do dia de cada exibição pelo site ou bilheteria local do CCBB.

A programação reúne o curta equatoriano Buen vivir – Ñutse canseye, de Zoé Nathalie Kugler, e os documentários colombianos Hipopótamos, el arca de Escobar e Páramos II: El origen, ambos do cineasta Alejandro Calderón. No domingo, após as sessões, o diretor do Bonito CineSur, Nilson Rodrigues, promove um bate-papo com o público.

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Buen vivir – Ñutse canseye mostra a denúncia de 13 mulheres indígenas contra o impacto da exploração do petróleo na Amazônia equatoriana, onde a contaminação da água e da terra ameaça comunidades tradicionais. Hipopótamos, el arca de Escobar investiga a expansão descontrolada dos hipopótamos introduzidos por Pablo Escobar na Colômbia, atualmente uma espécie invasora que provoca impactos ambientais e sociais na região do rio Magdalena, que corta o país de norte a sul. Encerrando a programação, Páramos II: El origen percorre a Cordilheira dos Andes para mostrar o derretimento das geleiras, a importância dos páramos (cumes das montanhas) para o abastecimento de água e os conflitos ambientais na região.

O Bonito CineSur foi realizado entre 24 de julho e 1º de agosto em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e reuniu produções de dez países sul-americanos. Com mais de 150 convidados nacionais e internacionais, o festival visa valorizar o cinema ambiental produzido na América do Sul.

Serviço

Mostra Competitiva de Cinema Ambiental do 4º Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano

Sábado (8/8), às 19h, e domingo (9/8), às 17h, no CCBB. Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso no site ou bilheteria local do CCBB.