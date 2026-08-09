Sheron Menezzes revela perda gestacional e explica decisão sobre gravidez

Sheron Menezzes está de volta às telinhas na pele da protagonista de Por Você, nova novela das sete da Globo, que estreia em 17 de agosto. A atriz interpreta Bela, uma médica obstetra que vê a vida mudar completamente ao assumir a criação dos quatro filhos da melhor amiga, Juli (Lucy Ramos), após uma tragédia.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista refletiu sobre o roteiro principal da sua personagem na trama que marca seu retorno às novelas desde o sucesso de Vai na Fé (2023).

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Mãe de Benjamin, de 8 anos, do casamento com o lutador Saulo Bernard, Sheron Menezzes conta que a história da personagem a sensibilizou justamente por apresentar uma maternidade inesperada. "No caso da minha personagem, a maternidade não estava nos planos, cai no colo. Vamos ver como ela lida com isso tudo. São quatro filhos da amiga que vão ficar com ela, de idades e questões completamente diferentes", iniciou.

"Sou mãe, mas ainda não vivi todas as fases, mexe com a gente pensar em tudo o que pode vir." A atriz recentemente revelou nas redes sociais que é uma tentante, termo usado para definir mulheres ou casais que estão tentando engravidar, e, devido o trabalho, optou por congelar os óvulos.

"Engravidei durante esses três anos, mas tive uma perda. Isso fez com que as tentativas ficassem ainda mais intensas. Todo mês vinha a frustração, a sensação de recomeçar tudo de novo. Foi quando decidi congelar meus óvulos. Agora, meu foco é fazer essa novela muito bem, preciso arrasar. Depois, a gente vê o que vai fazer. Não estou fechada para a maternidade", contou Sheron Menezzes.

O texto Sheron Menezzes revela perda gestacional e explica decisão radical sobre nova gravidez foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.