Wagner Moura resolve revelar segredo de casamento de 25 anos

Wagner Moura contou o segredo do seu casamento de 25 anos com a jornalista e fotógrafa Sandra Delgado. Para o ator, não há nada de mirabolante em tanto tempo de união.

"Esse senso de humor é, na verdade, uma das coisas mais importantes em um casamento, em um relacionamento", disse, durante a divulgação do filme A Última Casa.

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Por falar em Wagner, o ator explicou o real motivo de estar tanto tempo afastado das novelas, em uma recente entrevista ao Conversa com Bial, na Globo. A última foi em Paraíso Tropical, de Gilberto Braga, em 2007.

"É um compromisso muito longo. Um ano inteiro você fica agarrado a isso.A novela é, também, um patrimônio da cultura brasileira. Eu adoro ver novela! Hoje eu vejo menos, mas eu vi muita novela. Na novela, você tem que chegar e pá, pá, pá. Nesse momento frenético que estou vivendo, estou chegando num set sem saber o script, por exemplo. Isso a novela me deu", disse.