Nando Reis se despede do show Nando Hits em Brasília e celebra início de nova turnê

Nando Reis se despediu do show Nando Hits com apresentação em Brasília, no festival Na Praia. O cantor subiu aos palcos do evento na mesma noite de Os Paralamas do Sucesso e Titãs para tocar os principais sucessos dos mais de 40 anos de carreira como compositor. A despedida precedeu o início da nova turnê do artista, Pra você guardei o amor, que estreou neste sábado (8/8).

Nando Reis caiu na estrada pela primeira vez com o show Nando Hits em dezembro de 2021 — segundo ele, essa foi, provavelmente, a turnê mais longa da carreira. Ao longo de quase cinco anos, o cantor realizou mais de 300 apresentações, em meio ao reencontro com os Titãs e circuitos com Pitty e Anavitória.

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Para o artista, se despedir do projeto na capital federal foi simbólico. “É uma cidade que está na minha história muito antes de me profissionalizar. Eu vinha para cá quando era pequeno, amigos meus moravam aqui”, lembra Nando. “E, na minha profissão, Brasília é um cenário musical muito importante, de onde surgiram muitas bandas expressivas da minha geração”, ressalta o compositor. “É um lugar que eu amo”, acrescenta.

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Em novembro do ano passado, o cantor escolheu Brasília para a estreia da turnê Luau MTV — Uma homenagem à Cássia Eller, dedicada à amiga e principal parceira musical de Nando. “Cássia está incondicionalmente ou indefinidamente ligada à mim”, afirmou o compositor em entrevista ao Correio na época. “Ela é simplesmente parte de mim”, resumiu.

Nova turnê

Coincidentemente, a nova turnê de Nando, Pra você guardei o amor, também surge de uma parceria musical. “Esse show não nasce de um álbum novo, mas sim de uma versão da canção que gravei com a Marisa Monte, recentemente”, explica o cantor. “Ela é uma parceira querida minha, amiga de longa data, e nunca havíamos gravado juntos”, conta o artista.

“A partir do título dessa música, eu decidi fazer uma nova turnê, reunindo as minhas canções que falam de amor, mas com um outro grupo de canções”, resume Nando. O show ainda não tem data para passar por Brasília.