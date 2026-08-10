Futuro do tradicional Festival de Brasília será discutido na quarta (12/8)

Depois de dias de especulação e de um intenso burburinho entre as classes que compõem a cadeia produtiva do audiovisual brasileiro, foi confirmada uma nova rodada de discussões para a possível formatação do 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, previsto para ocorrer a partir do dia 11 de setembro. A informação foi dada por representantes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec). Ainda paira incerteza quanto uma mudança de datas.

A crise do BRB (Banco de Brasília) que esparramou cortes no GDF estaria respingado no mais tradicional festival de cinema do país. Apenas entre 1972 e 1974, durante a ditadura militar, quando de cortes nos filmes selecionados, houve cancelamento do evento que, criado em 1965, viu a oitava edição ocorrer apenas em 1975. Na mídia, durante toda esta segunda (10/8), houve inúmeros anúncios sobre efetivo cancelamento do evento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Indissociável ao que foi considerado "patrimônio" da cidade, em coletiva recente da governadora Celina Leão ("o Cine Brasília"), o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro entrou no que ela chamou de "cortes em todas essas áreas de eventos". A princípio, um circuito de patrocínio e de verbas do governo local sustentariam o orçamento estimado em R$ 3 milhões que viabilizariam o evento considerado "patrimônio imaterial" do DF, há quase duas décadas.

"O festival é parte da história do cinema brasileiro. Espero sinceramente que essa decisão seja revertida e o festival aconteça, não dá para tratar um evento com quase 60 anos de história dessa maneira. Precisamos tratar a cultura de Brasília com a seriedade e a importância que ela merece", observou a premiada diretora Rafaela Camelo, brasiliense associada filmes com repercussão internacional entre os quais O mistério da carne e A natureza das coisas invisíveis.

O Instituto Alvorada Brasil, Organização da Sociedade Civil estruturada e responsável pela realização do evento observou, há alguns dias, a falta de repasses para honrar compromissos com dezenas de profissionais envolvidos no festival, formatado desde março de 2026. "A única coisa que eu tenho a dizer é que o trabalho de direção artística está concluído, com todos os filmes selecionados compromissados e informados, em tratativas normais de produção até este momento", comentou, ao Correio, Eduardo Valente, diretor artístico do festival.

Estarrecido, André Luiz Oliveira, diretor de clássicos como Meteorango Kid (premiado no evento em 1969), desabafa, ao Correio, da conjuntura de instabilidade: "Age-se com política estúpida, tomando conta de um espaço de expressão de resistência dos artistas, encerrados tanto no Cine Brasília, um templo, quanto no Festival de Cinema que ele abriga. Cancelamento seria, na realidade, um crime. O Festival e o Cine Brasília ainda pairam como templo e entidade de um estabelecido ponto de conduta ética e cultural na sociedade brasileira".

Outro profissional que acompanha o pensamento de André Luiz é o produtor Marcus Ligocki Jr. (produtor do longa Rock Brasília — Era de ouro). "É uma grande tristeza notar a possibilidade de um cancelamento, uma vez que trata-se de um dos patrimônios culturais mais fantásticos que a cidade tem. O Festival é considerado o berço do Cinema Novo (movimento de cinema com reconhecimento mundial). O festival tem um papel fundamental nessa discussão da linguagem do cinema brasileiro. Ele, por ser em Brasília, acolhe a cinematografia de todo país. é uma plataforma que expõe e discute, profundamente, temas fundamentais", demarca Ligocki.

Representantes da Câmara Legislativa do DF, parceira atuante há décadas, junto ao festival, como organizadora da Mostra Brasília (um segmento com obras locais do evento premiadas com o troféu Câmara Legislativa), não se manifestou quanto ao panorama de desinformação estabelecido pela insegurança delineada na esfera do GDF. Talvez os prêmios Candango venham, de verdade, a ser entregues ainda em 2026.