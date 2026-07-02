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Secretaria de Cultura resguarda Cine Brasília e confirma tradicional festival

Ao menos até o final de julho, a regularidade das atividades no cinema, cogerido pela OSC Box Cultural, está assegurada, mas por iniciativas de caráter provisório

Cine Brasília tem atividades garantidas, até julho de 2026, por meio de excepcionais usos de recursos internos - (crédito: Divulgação)
Cine Brasília tem atividades garantidas, até julho de 2026, por meio de excepcionais usos de recursos internos - (crédito: Divulgação)

Numa realidade de funcionamento, provisoriamente periclitante, o Cine Brasília teve assegurado o regular funcionamento até o fim de julho de 2026. "Em caráter excepcional, o Cine Brasília recebeu autorização para utilizar recursos complementares provenientes de sua própria arrecadação (para viabilizar seu funcionamento)", registrou a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec), em resposta à reportagem do Correio. De um total de seis parcelas de R$ 1 milhão (cada), para a operação do cinema — a com pagamento previsto para 23 de maio está em atraso —, enquanto a última deve ser paga até 23 de novembro. A autorização da Secec veio em caráter excepcional, e temporário, como medida preventiva para evitar qualquer descontinuidade nas atividades do setor.

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A emissão da ordem bancária pela Secretaria de Economia para o repasse de montante (via Secretaria de Cultura) para a gestão do Cine Brasília — assegurando o funcionamento do cinema — está em curso. Segundo representantes da pasta da cultura, a Secec já emitiu a previsão de pagamento há um mês da parcela regular destinada ao Cine Brasília, em processo compartilhado junto à Organização da Sociedade Civil Box Cultural (correponsável pelo cinema, por três anos, desde maio de 2024). Até a regularização dos repasses governamentais, montantes de bilheteria da sala e recursos previstos para a aquisição de um projetor terão destino emergencial.  A importância e eficiência dos trabalhos da OSC podem ser medidos por comparativos: de 59 mil espectadores pagantes (na sala), registrados em 2023; em 2025, houve um salto quantitativo: mais de 165 mil pagantes foram registrados.

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Na mesma leva de novas informações da Secec, a pasta se pronunciou sobre o repasse à entidade responsável pela operacionalização do tradicional Festival de Brasília do Cinema Brasileiro que, entre 11 e 19 de setembro, chega à 59ª edição. "Foi solicitada a disponibilização da cota orçamentária (estimada em R$ 3 milhões) à Secretaria de Economia, visando a efetivação do repasse para a realização do evento", destacam os representantes da Secec.

Anunciada como grande novidade para o Festival de Cinema, a compra de um projetor laser, conjugado com o incremento do som Dolby (já operante na sala), no momento, foi postergada. "O projetor será adquirido por meio de um aditivo ao termo de colaboração com a Box Cultural, tão logo seja superado o período de contingenciamento orçamentário do GDF. A análise financeira necessária já foi concluída, restando apenas a liberação dos recursos para a efetivação da aquisição", registra a Secec.

No início desta semana, uma reunião do Conselho Consultivo do Cine Brasília tornou pública a situação calamitosa do cinema. Para além do descontentamento no protelar dos investimentos esperados, ficou patente que a falta de recursos havia afetado a folha de pagamento dos agentes integrados aos trabalhos da Box Cultural. O cenário era de possível dispensa de parte da equipe, e a insegurança do aviso prévio para funcionários. Com acompanhamento semanal da Secec, o Cine Brasília realiza atividades que envolvem trabalho de 43 colaboradores, aos quais se somam eventuais prestadores de serviços. Por mês, R$ 180 mil são gastos na folha, montante que se soma aos custos de manutenção regular de ar-condicionado, internet, bilheteria, dedetização, projetor, instalações prediais e "itens de consumo público".
  

 

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Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 02/07/2026 17:52
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