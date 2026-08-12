



Mara Maravilha segue causando polêmica nas redes sociais. A apresentadora, que têm dividido opiniões em virtude de críticas atribuídas à Xuxa Meneghel, com quem trocou troca de farpas, desta vez mirou em Eliana.

Através dos Stories do Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo feito por uma influenciadora digital que saiu em sua defesa. De acordo com a apresentadora de um podcast, a Globo errou em não ter convidado a morena para o especial do Criança Esperança que contou com Xuxa, Angélica e Eliana.

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"Estava muito acima"

"Naquele Criança Esperança que eles fizeram um encontro histórico entre as loiras, rainhas da TV dos anos 80 e 90, eu achei um horror não terem chamado a Mara. Para mim, a Mara estava muito acima da Eliana, tá?", disse a influenciadora.

"Tudo bem que Xuxa e Angélica não disputaram, mas cadê a Mara? Porque não era loira não estava lá? A Mara também foi rainha. Inclusive, eu lembro direitinho que o programa da Mara era à tarde e o da Xuxa, de manhã. Eu não perdia um", afirmou a mulher. "Sacanagem. Era porque a Eliana ia ser contratada pela Globo, por isso que ela entrou lá. Porque ninguém tinha entendido", alegou a dona do vídeo repostado por Mara Maravilha.

mara maravilha repostando video em que uma who fala que a ela é maior que a eliana e que deveria ter estado na performance do criança esperança com a xuxa e angelica ao invés da eliana.

essa mulher é muito audaciosa. pic.twitter.com/svUSwoO7Db — barx (@milkbarx) August 11, 2026

O texto Mara Maravilha reacende polêmica ao concordar com crítica envolvendo Eliana: Estava muito acima foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.