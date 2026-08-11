Exposição Selva Elétrica transforma galeria em floresta sonora em Brasília

A mostra Selva Elétrica, da artista Vivian Caccuri, convida o público a uma experiência sonora imersiva na CAIXA Cultural Brasília - (crédito: Edouard Fraipont)

A CAIXA Cultural Brasília recebe, de 18 de agosto a 22 de novembro, a exposição Selva Elétrica, da artista Vivian Caccuri. Com entrada gratuita, a mostra transforma a galeria em uma experiência imersiva que explora som, vídeo, esculturas e obras têxteis, colocando a audição como elemento central da visita.

Sob a curadoria de Bernardo José de Souza, o projeto cria uma atmosfera sensorial onde cabos elétricos se assemelham a cipós e caixas de som se espalham pelo ambiente como se fizessem parte de uma floresta. O percurso do visitante é guiado por sons criados a partir de registros científicos de mosquitos, combinados a frequências geradas por inteligência artificial, aproximando a selva da cidade.

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A obra é resultado de mais de uma década de pesquisa de Vivian Caccuri sobre o som como linguagem e forma de comunicação entre diferentes espécies. Em Selva Elétrica, o mosquito deixa de ser associado apenas a doenças e se torna um agente para reflexões sobre memória, colonialismo e a convivência entre humanos e outras formas de vida.

A artista questiona as fronteiras estabelecidas entre natureza e cultura, propondo uma nova perspectiva sobre o inseto. A videoinstalação Mosquitos Também Sambam é uma das obras que compõem a mostra.

Programação de abertura

O público poderá participar de atividades gratuitas com a artista e o curador para marcar o início da exposição. No dia 18 de agosto, às 19h, acontece uma visita mediada. Já em 19 de agosto, haverá uma conversa entre Vivian Caccuri e Bernardo José de Souza às 15h, seguida por uma nova visita mediada às 16h30.

Mais detalhes

Exposição: “Selva Elétrica” - Vivian Caccuri

Local: CAIXA Cultural Brasília – SBS Q. 4 Lotes 3/4 – Asa Sul, Brasília/DF

Visitação: de 18 de agosto a 22 de novembro de 2026

Horário: terça a domingo, das 9h às 21h

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.