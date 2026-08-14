Dona Onete, de 87 anos, é internada para tratar infecção

Dona Onete, de 87 anos, está internada no Hospital Beneficente Portuguesa do Pará. A informação foi divulgada em nota assinada pela família e pela equipe da cantora nas redes sociais na quinta-feira (13/8).

De acordo com a publicação, Dona Onete está no hospital para tratar um quadro de infecção. "Neste momento, ela vem sendo extremamente bem assistida e monitorada pela equipe médica e permanece sob cuidados intensivos", informou.

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O comunicado destacou que "para uma pessoa de 87 anos, qualquer intercorrência exige atenção redobrada". A família afirmou ainda que está acompanhando a evolução do quadro com todo o cuidado necessário.

"Agradecemos profundamente por todas as mensagens de carinho, orações e energias positivas. Pedimos, com respeito, que seja preservada a privacidade neste momento."

Segundo a equipe, novas informações serão divulgadas conforme o andamento do tratamento, e tudo será comunicado por meio dos canais oficiais da cantora.