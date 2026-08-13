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Quem é Maya Dias, que vive a filha de Rainer Cadete em "Quem ama cuida"

Atriz mirim de 8 anos que vive Luísa na novela das 21h da TV Globo veio diretamente de "Êta mundo melhor", assim como o atual intérprete de seu pai. Ambas produções têm a assinatura de Walcyr Carrasco

Maya Dias - (crédito: Divulgação)
Maya Dias - (crédito: Divulgação)

A atriz mirim Maya Dias, de apenas 8 anos, interpreta Luísa, filha dos personagens vividos por Maria Ribeiro e Rainer Cadete em Quem ama cuida. O novo trabalho também marcou um reencontro especial para a menina, que havia contracenado com Rainer em Êta mundo melhor, no ano passado. Curiosamente, ambas as novelas são assinadas por Walcyr Carrasco. 

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A jovem artista participa de campanhas publicitárias desde os 6 meses de idade e agora se prepara para seu quarto trabalho profissional na dramaturgia. Em 2023, estreou nos cinemas interpretando a versão infantil de Áurea Rosa no filme Princesa adormecida, adaptação do best-seller de Paula Pimenta. Na fase adolescente, a personagem foi vivida por Pietra Quintela. 

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No mesmo ano, integrou o elenco da série Reis, da Record TV, interpretando Basemate, filha de Abisague, personagem de Barbara França, com Salomão, vivido por Guilherme Dellorto. Entre março e novembro de 2024, Maya também brilhou nos palcos ao viver Gretl Von Trapp, a caçula da família Von Trapp, no musical A noviça rebelde, onde contracenou com Larissa Manoela — que interpretava Liesl, sua irmã mais velha—, que também estava no elenco de Êta mundo melhor.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/08/2026 17:56 / atualizado em 13/08/2026 17:56
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