Encha seu Kindle 2026: 8 mil e-books gratuitos por apenas um dia

Os leitores de plantão podem abrir espaço na biblioteca digital — e no bolso. O Encha seu Kindle 2026 começou nesta quinta-feira (13/8) e, por tempo limitado, reúne 8.166 e-books gratuitos ou com descontos de até 90% pela Amazon. As ofertas duram somente hoje.
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Ao todo, são milhares de títulos disponibilizados por editoras participantes e autores independentes dentro da plataforma, contemplando gêneros como romance, fantasia, suspense, ficção científica e não ficção. Entre os autores com obras na promoção estão Machado de Assis, Fiódor Dostoiévski, J.R.R. Tolkien, Agatha Christie, Graciliano Ramos, Jean-Paul Sartre e outros. Os livros com preço variado custam entre R$ 4,25 e R$ 25.
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Como participar
Para adquirir um título, basta acessar a aba específica da campanha na Amazon, selecionar os itens contemplados pelo evento e adicioná-los à biblioteca. Atenção ao botão: clique em "Comprar por R$ 0,00" ou no valor promocional, e não em "Leia de graça com Kindle Unlimited", garantindo assim a posse permanente do livro na conta.
Não há limite de títulos por pessoa. E, ao contrário do que muitos imaginam, não é preciso ter um Kindle físico nem ser assinante do Kindle Unlimited para participar: os livros podem ser acessados pelo aplicativo no celular, tablet ou pelo navegador no computador. Os adquiridos gratuitamente durante a campanha permanecem vinculados à biblioteca digital da conta utilizada após o fim da promoção.
O evento existe nos Estados Unidos e no Canadá desde 2014. Em 2023, chegou ao Brasil, e era intitulado de "Exploda seu Kindle". O objetivo original era ampliar a visibilidade de obras nacionais e, com o tempo, o projeto passou a contar com o apoio da Amazon e da Kindle Direct Publishing (KDP), plataforma de autopublicação da companhia.
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