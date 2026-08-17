Fiuk coloca carro à venda por R$ 51 mil no Pix em meio a momento delicado - (crédito: Reprodução / Internet)

Fiuk decidiu se desfazer de um de seus carros neste domingo (16) e revelou o valor que espera receber pelo veículo. O cantor está pedindo R$ 51 mil no Pix pela negociação.

A oferta foi apresentada nas redes sociais como uma espécie de oportunidade rápida. O artista chamou a proposta de oferta relâmpago e sinalizou que busca fechar o negócio de maneira direta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Brasília ganha seu próprio herói de ação

A decisão acontece em meio a um período delicado na vida pessoal e financeira de Fiuk. Recentemente, o cantor falou sobre dificuldades familiares e revelou que atravessa uma fase de reorganização.

Fiuk define valor para venda do carro

Ao apresentar o automóvel, Fiuk deixou claro que o pagamento deve ser realizado à vista, por meio do Pix, no valor de R$ 51 mil.

A estratégia chama atenção pela rapidez da negociação. Em vez de recorrer a uma venda tradicional, o cantor decidiu divulgar diretamente a oportunidade nas redes sociais.

Momento financeiro influencia decisão?

Fiuk não afirmou que a venda do veículo esteja diretamente relacionada às dificuldades financeiras que mencionou. No entanto, a negociação acontece justamente durante um período em que o artista revelou estar passando por mudanças na vida pessoal.

A venda de um bem de valor pode fazer parte desse processo de reorganização. Até o momento, não há confirmação de que outros veículos ou patrimônios também serão colocados à venda.

O que se sabe é que o carro já está disponível para negociação e que Fiuk estabeleceu R$ 51 mil no Pix como condição apresentada aos interessados.

O texto Fiuk coloca carro à venda por R$ 51 mil no Pix em meio a momento delicado foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.