Roberto Carlos tem show adiado no RJ após problemas técnicos

Nas redes sociais, alguns internautas criticaram a postura da organização, principalmente pelo fato de o cancelamento ter ocorrido poucas horas antes do início da apresentação - (crédito: Reprodução/Instagram/@robertocarlosoficial)

O cantor Roberto Carlos teve uma apresentação no Rio de Janeiro adiada para outra data neste sábado (15/8), horas antes do início do show. Segundo nota divulgada no perfil oficial do artista, uma falha na mesa de som do local tornou a realização do evento inviável.

Com isso, o show foi remarcado para 27 de agosto, uma quinta-feira, no mesmo espaço. Segundo a produção, o problema técnico impediria que a apresentação fosse realizada dentro dos padrões necessários.

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A organização do evento informou que todos os ingressos continuam válidos para a nova data. Quem não puder comparecer ao show remarcado poderá solicitar o reembolso. Para isso, será necessário entrar em contato com a Eventim, responsável pela venda dos ingressos.

O show do artista marcado para domingo (16/8) está mantido e deve ocorrer normalmente.

Críticas

Nas redes sociais, alguns internautas criticaram a postura da organização, principalmente pelo fato de o cancelamento ter ocorrido poucas horas antes do início da apresentação.

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“Era o presente de aniversário da minha mãe, que faz aniversário segunda-feira. Ela estava esperando por esse momento, toda feliz, porque o presente dela era viver essa noite”, lamentou uma internauta.

Outros defenderam Roberto Carlos e afirmaram que o cantor é conhecido pela responsabilidade com os compromissos. “Mas vamos ter mais empatia. Sabemos que Roberto Carlos é uma pessoa de muita responsabilidade. Entendo que, para ele, cancelar um show em cima da hora deve ter um motivo muito forte”, escreveu outra pessoa.

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A presença de pessoas idosas no público também foi mencionada nas críticas. Uma internauta relatou que a mãe, de 85 anos, precisou retornar para casa junto com amigas após o cancelamento.

“Show cancelado por problemas técnicos no ano de 2026 é surreal e inadmissível. É frustrante para quem se preparou durante todo o sábado para estar no local e não poder usufruir do show que foi pago. Minha mãe, com 85 anos, junto com as amigas da mesma faixa de idade, retornando”, escreveu.