Simone Mendes revela detalhes de Kaká Diniz após 14 anos de casamento





Simone Mendes, e o marido, Kaká Diniz, usaram as redes sociais neste último final de semana e compartilharam detalhes sobre a intimidade e a rotina do casal.

"É demais"

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, no último sábado (15/8), a cantora sertaneja reagiu à vida íntima a dois, e o empresário comentou sobre a relação: "Quanto mais o tempo passa, vai melhorando o negócio", disparou. "É bom demais!", acrescentou ela.

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Durante a conversa com os seguidores, o casal tratou sobre o casamento de 14 anos. De acordo com Simone e Kaká, ao longo de mais de uma década de união, eles jamais tiveram conversas sobre uma possível separação.

Na sequência, Kaká Diniz enumerou pilares que considera fundamentais para a manutenção da convivência conjugal. "Não achar que sua opinião é única e exclusiva, não achar que a pessoa é obrigada a concordar com tudo que você pensa e fala, aprender a respeitar e escutar o outro, não querer só falar e impor, e aprender a conversar", afirmou o empresário.

"Diálogo é a coisa mais importante num relacionamento. Casamento não é perfeito. São duas pessoas imperfeitas tentando ser melhores um para o outro todos os dias", pontuou o marido de Simone Mendes.

O texto Simone Mendes revela detalhes da vida íntima com Kaká Diniz após 14 anos de casamento: É demais foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.