Xuxa faz retorno musical à Globo e revive sucesso de Doce Mel no Domingão

Xuxa Meneghel protagonizou um momento especial no Domingão deste domingo (16). A apresentadora voltou a ocupar o palco da Globo para uma apresentação musical marcada pela nostalgia e por referências à fase mais emblemática de sua carreira.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Na atração, Xuxa abriu sua participação ao som de Doce Mel (Bom Estar com Você), um dos grandes sucessos de sua trajetória musical. A música foi lançada em 1986, no álbum Xou da Xuxa, e rapidamente se tornou uma das marcas da artista.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A escolha da canção ganhou ainda mais significado por representar uma retomada de seu repertório em um programa de auditório da Globo após sua saída da emissora.
Um reencontro com a própria história
Com uma produção grandiosa, Xuxa apareceu no palco acompanhada por bailarinos e elementos visuais que remetiam ao universo construído durante sua carreira.
A apresentação também acontece em um momento especial para a artista, que está revisitando sua trajetória com a turnê O Último Voo da Nave. O espetáculo resgata diferentes fases de sua história e sucessos que atravessaram gerações.
- Leia também: Brasília ganha seu próprio herói de ação
Doce Mel não foi uma escolha aleatória. A faixa faz parte do início da trajetória de Xuxa na televisão e se tornou uma das músicas mais reconhecidas de seu repertório.
Xuxa volta a cantar seus grandes sucessos
O retorno ao palco da Globo também reforça uma nova fase da relação da apresentadora com a emissora. Depois de anos dedicada a outros projetos, Xuxa voltou a apresentar ao público sua faceta musical em uma produção da casa onde construiu grande parte de sua história.
A performance resgatou a atmosfera dos antigos programas da apresentadora, mas com uma leitura mais atual e uma produção de palco sofisticada.
A participação acontece justamente quando Xuxa volta a celebrar sua trajetória profissional de maneira mais intensa, revisitando personagens, músicas e símbolos que marcaram sua carreira.
Para quem acompanhou a artista desde os anos 1980, o momento no Domingão funcionou como uma espécie de reencontro com a Xuxa que marcou a televisão brasileira.
O texto Xuxa faz retorno musical à Globo e revive sucesso de Doce Mel no Domingão foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.