Xuxa faz retorno musical à Globo e revive sucesso de Doce Mel no Domingão - (crédito: Reprodução / Internet)

Xuxa Meneghel protagonizou um momento especial no Domingão deste domingo (16). A apresentadora voltou a ocupar o palco da Globo para uma apresentação musical marcada pela nostalgia e por referências à fase mais emblemática de sua carreira.

Na atração, Xuxa abriu sua participação ao som de Doce Mel (Bom Estar com Você), um dos grandes sucessos de sua trajetória musical. A música foi lançada em 1986, no álbum Xou da Xuxa, e rapidamente se tornou uma das marcas da artista.

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A escolha da canção ganhou ainda mais significado por representar uma retomada de seu repertório em um programa de auditório da Globo após sua saída da emissora.

Um reencontro com a própria história

Com uma produção grandiosa, Xuxa apareceu no palco acompanhada por bailarinos e elementos visuais que remetiam ao universo construído durante sua carreira.

A apresentação também acontece em um momento especial para a artista, que está revisitando sua trajetória com a turnê O Último Voo da Nave. O espetáculo resgata diferentes fases de sua história e sucessos que atravessaram gerações.

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Doce Mel não foi uma escolha aleatória. A faixa faz parte do início da trajetória de Xuxa na televisão e se tornou uma das músicas mais reconhecidas de seu repertório.

Xuxa volta a cantar seus grandes sucessos

O retorno ao palco da Globo também reforça uma nova fase da relação da apresentadora com a emissora. Depois de anos dedicada a outros projetos, Xuxa voltou a apresentar ao público sua faceta musical em uma produção da casa onde construiu grande parte de sua história.

A performance resgatou a atmosfera dos antigos programas da apresentadora, mas com uma leitura mais atual e uma produção de palco sofisticada.

A participação acontece justamente quando Xuxa volta a celebrar sua trajetória profissional de maneira mais intensa, revisitando personagens, músicas e símbolos que marcaram sua carreira.

Para quem acompanhou a artista desde os anos 1980, o momento no Domingão funcionou como uma espécie de reencontro com a Xuxa que marcou a televisão brasileira.

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