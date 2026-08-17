Xuxa detona críticas ao corpo e dispara ao citar Ney Matogrosso





Xuxa Meneghel chamou atenção ao fazer uma comparação envolvendo o cantor Ney Matogrosso, ao rebater críticas que recebeu por mostrar seu corpo durante shows da turnê O Último Voo da Nave.

"Ninguém fala nada"

Em participação no programa Domingão com Huck, da Globo, neste último domingo (16/8), a Rainha dos Baixinhos fez a declaração. "Não é uma crítica – porque amo o Ney Matogrosso de paixão – mas a gente vê o Ney com as mesmas roupas, com o corpo mostrando, com a dança e ninguém fala nada. Porque a imagem dele é de homem", disse.

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"A minha imagem é de uma mulher de 63 anos, uma senhora. Não é legal. Eles veem uma mulher e falam: Olha que ridícula!", disse Xuxa. "Ninguém chama o homem de ridículo, chamam a mulher. No momento, as pessoas estão sofrendo muito etarismo, machismo, é uma mistura muito grande", acrescentou.

Déa Lúcia, que faz parte do Domingão, acrescentou: "É inveja, Xuxa! Porque quem falou não é bonita. Depois que abriu a boca, piorou! Aí ficou horrorosa. A mulher tem que defender as mulheres", disse. "Ela não pode colocar a virilha pra jogo, você pode!", declarou Lívia Andrade, sem citar nomes.

O texto Xuxa detona críticas ao seu corpo e dispara ao citar Ney Matogrosso: Ninguém fala nada foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.