Gracyanne Barbosa revela desejo de ser mãe e planeja construir família





Gracyanne Barbosa está vivendo uma fase de transformações pessoais e revelou que a maternidade passou a fazer parte de seus planos. Em entrevista concedida à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a musa fitness falou sobre o relacionamento com o empresário Gabriel Cardoso e contou que os dois desejam construir uma família juntos.

O casal ainda não estabeleceu uma data para tentar ter filhos, mas Gracyanne revelou que atualmente utiliza DIU e que a retirada do método contraceptivo está entre os próximos passos. Apesar de não tratar a gravidez como algo imediato, ela deixou claro que o desejo de ser mãe existe e é compartilhado pelo namorado.

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Eu acho que a gente não tá pensando nisso agora, né? Eu ainda uso DIU, mas a gente quer muito construir uma família, declarou Gracyanne em entrevista ao portal LeoDias.

Gracyanne diz estar pronta para a maternidade

Ao falar sobre o futuro, Gracyanne ressaltou que não pretende controlar o momento em que a gravidez acontecerá. Para ela, a chegada de um filho depende também dos caminhos que a vida e a fé reservarem ao casal.

Mesmo sem estabelecer uma previsão, a influenciadora afirmou que se sente preparada para viver a experiência da maternidade. Em tom descontraído, ela também resumiu os desejos para essa nova etapa da vida.

Ah, isso só Deus pode dizer. Eu espero que nós sejamos abençoados com isso, mas hoje eu posso dizer que eu me sinto preparada, feliz e quero muito ter a minha família. Enfim, quero tudo, gente, quero tudo, afirmou à repórter Monique Arruda.

A declaração acontece em meio a uma fase que Gracyanne considera especialmente positiva. Desde o início do relacionamento com Gabriel, ela conta que passou a dar mais atenção aos momentos vividos ao lado de pessoas próximas e a diminuir o ritmo de uma rotina que, durante anos, foi marcada principalmente pelo trabalho.

Nova relação mudou a maneira como Gracyanne encara a vida

Segundo Gracyanne, Gabriel teve participação importante nessa mudança de perspectiva. A musa fitness afirmou que passou a valorizar mais as experiências do cotidiano e a presença da família e das pessoas que ama.

Hoje em dia, eu posso dizer, de todo o meu coração, que eu estou vivendo de verdade, disse durante a entrevista ao portal LeoDias.

Ela também explicou que costumava adiar determinados momentos por conta das responsabilidades profissionais e da rotina intensa. Agora, porém, busca aproveitar mais o presente e reconhece que o relacionamento atual contribuiu para essa transformação.

O Gabriel tem me mostrado o quanto é importante viver. Eu tenho sentido isso, e mudou minha vida de certa forma. Não só em relacionamento com ele, mas em relacionamento com outras pessoas, minha família, contou.

Reaproximação com o pai também marcou nova fase

Além das mudanças na vida amorosa, Gracyanne revelou que atravessou recentemente um momento importante na relação com o pai. A visita aconteceu depois de um período considerado difícil pela própria musa fitness, que classificou a reaproximação como parte de um processo pessoal.

Fui visitar meu pai, que também foi um processo difícil para mim. E eu acho que uma coisa puxa a outra. Então, eu tô realmente me sentindo plena e feliz, relatou à reportagem do portal LeoDias.

Ao avaliar o atual momento, Gracyanne afirmou que prefere não comparar o relacionamento com Gabriel às relações anteriores. Para ela, cada experiência representa uma fase diferente da própria trajetória.

Eu acho que é a melhor fase da minha vida. Eu acho não, eu tenho certeza absoluta que é a melhor fase da minha vida. Eu tô muito feliz, mas eu prefiro não comparar relacionamentos, porque eu acho que cada fase é uma fase e diz muito mais sobre mim do que sobre outras pessoas, declarou.

Assim, a possibilidade de aumentar a família aparece como um dos desejos para o futuro de Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso. Embora a chegada de um filho ainda não tenha data definida, a musa fitness deixou evidente que a maternidade está entre os sonhos que pretende realizar e que se sente feliz com os rumos que sua vida tomou.

O texto Gracyanne Barbosa revela desejo de ser mãe e planeja construir família com Gabriel Cardoso foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.