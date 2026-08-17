InícioDiversão e Arte
Cinema

Festival de Gramado exibe 'Chorão: Só os loucos sabem' nesta segunda (17/8)

Cinebiografia 'Chorão: Só os loucos sabem' é inspirado no livro Se não eu, quem vai fazer você feliz? - Minha história de amor com Chorão', escrito por Graziela Gonçalves, companheira do cantor por 20 anos

Graziela Gonçalves afirmou que espera que no final posso ter uma relação cordial com Alexandre Lima Abrão, filho do Chorão - (crédito: Reprodução/Instagram)
Graziela Gonçalves afirmou que espera que no final posso ter uma relação cordial com Alexandre Lima Abrão, filho do Chorão - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta segunda-feira (17/8), o Festival de Gramado apresenta o filme Chorão: Só os loucos sabem como parte do terceiro dia de programação da Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros. A exibição teve início às 18h e foi precedida por tapete vermelho para o público e convidados, incluindo os atores José Loreto, intérprete de Chorão, e Nanda Marques, que dá vida a Graziela Gonçalves, companheira do cantor. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Chorão: Só os loucos sabem é inspirado no livro Se não eu, quem vai fazer você feliz? - Minha história de amor com Chorão, escrito por Graziela. A história foi adaptada para as telonas pela roteirista Duda de Almeida; o longa é dirigido por Hugo Prata e Felipe Novaes, dupla responsável pelo documentário Chorão: Marginal alado, de 2019.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A cinebiografia acompanha a trajetória de Chorão desde a chegada a Santos até a consolidação profissional como vocalista e líder da banda Charlie Brown Jr, passando pela relação do artista com a música, o skate, e Graziela, com quem teve um relacionamento por quase 20 anos. O longa foi produzido pela Bravura Cinematográfica, em colaboração com a Globo Filmes, e tem estreia nos cinemas prevista para 2027.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/08/2026 18:25
SIGA
x