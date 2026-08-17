Festival de Gramado exibe 'Chorão: Só os loucos sabem' nesta segunda (17/8)

Graziela Gonçalves afirmou que espera que no final posso ter uma relação cordial com Alexandre Lima Abrão, filho do Chorão - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta segunda-feira (17/8), o Festival de Gramado apresenta o filme Chorão: Só os loucos sabem como parte do terceiro dia de programação da Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros. A exibição teve início às 18h e foi precedida por tapete vermelho para o público e convidados, incluindo os atores José Loreto, intérprete de Chorão, e Nanda Marques, que dá vida a Graziela Gonçalves, companheira do cantor.

Chorão: Só os loucos sabem é inspirado no livro Se não eu, quem vai fazer você feliz? - Minha história de amor com Chorão, escrito por Graziela. A história foi adaptada para as telonas pela roteirista Duda de Almeida; o longa é dirigido por Hugo Prata e Felipe Novaes, dupla responsável pelo documentário Chorão: Marginal alado, de 2019.

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A cinebiografia acompanha a trajetória de Chorão desde a chegada a Santos até a consolidação profissional como vocalista e líder da banda Charlie Brown Jr, passando pela relação do artista com a música, o skate, e Graziela, com quem teve um relacionamento por quase 20 anos. O longa foi produzido pela Bravura Cinematográfica, em colaboração com a Globo Filmes, e tem estreia nos cinemas prevista para 2027.