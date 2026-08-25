Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (25/8)

A intransigência domina o cenário, e quando há mais exigências do que concessões, quaisquer negociações em andamento tendem dar errado, porque pervertem o próprio espírito da negociação.
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É evidente que a intransigência se mune de argumentos muito bem estruturados para justificar o mal que provoca, o que torna o cenário ainda mais difícil de administrar, porém, até esse mal é produto de um superpoder da consciência humana, cuja utilidade é manter íntegra a presença e que, como resultado, não importa quão equivocada uma pessoa esteja, ela se olhará no espelho e se convencerá de estar certa.
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Enquanto Vênus transitar por Libra e Mercúrio por Virgem, a intransigência predominará em todos os cenários, mas isso passará e depois todos se lembrarão da necessidade de fazer concessões.
ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)
Os instrumentos certos facilitam tudo, porque quando você coloca suas boas intenções em prática carecendo dos instrumentos adequados, o que poderia ser muito fácil acaba sendo experimentado como muito complicado.
TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)
Fazer o que lhe der na telha é uma tentação constante, mas de difícil aplicação prática, porque há compromissos e também pessoas que não vão lhe dar essa margem toda de manobra. É o caso de planejar bem o que deseja.
GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)
É importante você defender seus princípios, porém, mais importante ainda é que, mesmo que seus princípios sejam virtuosos e moralmente superiores, você os pratique com cuidado para não atropelar ninguém.
CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)
Dizer as palavras certas não garante que as pessoas entendam seus motivos e abram passagem para você seguir em frente. Cada pessoa, quando se olha no espelho, pensa estar do lado certo da história. É assim.
LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)
É importante colocar tudo em perspectiva para consolidar seus argumentos e praticar suas intenções, porém, saiba que as outras pessoas andam fazendo o mesmo e, talvez, não haja margem para todo mundo se dar bem.
VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)
Sabendo direito o que você quer o caminho fica um tanto mais fácil, porém, não significa que tudo será de acordo com seu querer, porque além de seu desejo há todo um mundo de circunstâncias a ser tido em conta.
LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)
A teimosia não há de ser tão criticada, porque há momentos em que a alma só enxerga uma via de expressão, e fica cega a quaisquer outras alternativas, e quanto mais as pessoas tentam esclarecer, pior fica o cenário.
ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)
Enquanto predominar esse ar de teimosia em todo mundo, vai ser difícil consolidar parcerias mediante as quais haja uma troca real de solidariedade e cooperação. Porém, mesmo assim vale a pena seguir tentando.
SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)
Você pode seguir em frente com seus intuitos, mas saiba que nesta parte do caminho será bastante mais difícil que o habitual encontrar ajuda e colaboração. Estando tudo bem seguir em frente, que assim seja.
CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)
Os pontos de vista não são vividos como meras perspectivas temporárias, são experimentados como visões definitivas e absolutas. É por isso mesmo que se torna tão difícil encontrar esclarecimento a amplitude.
AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)
A força do desejo é imbatível, mas a força das circunstâncias tampouco fica para trás, e sua consciência fica no meio, como recheio de sanduiche, tendo de fazer a matemática do equilíbrio. É assim mesmo que a vida é.
PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)
Entender-se com as pessoas ficou temporariamente mais difícil, por isso, não seria sábio de sua parte cutucar a cobra com vara curta, mas tentar deixar em suspense quaisquer conflitos em andamento, até nova ordem.
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