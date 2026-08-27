Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (27/8)

A lucidez está sempre disponível para quem tiver a boa vontade de a invocar e utilizar para resolver seus problemas com sabedoria, ou seja, com menos egoísmo e com maior amplitude de visão.

A lucidez, porém, como também qualquer outra virtude que envolva melhoria dos relacionamentos humanos na direção da solidariedade e da cooperação, pode estar disponível, mas só pode ser aproveitada e praticada por quem tiver a boa vontade de evoluir.

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O humano não evolui e melhora em qualquer sentido de forma espontânea ou por um processo natural, nós, os humanos, só evoluímos quando o decidimos no íntimo do coração, e quando essa decisão nos motiva a praticarmos o necessário nesse sentido, senão, o que acontece naturalmente é deslizarmos todos para a brutalidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Seria ideal que todo mundo desse seu melhor na tentativa de desempenhar com qualidade suas funções, mas, infelizmente, não é assim que as coisas andam, por isso, se você fizer seu melhor, não espere elogios.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Na hora em que lhe parecer que o jogo está todo ao seu favor será essa a deixa que o mistério da vida lhe oferecerá para que reflita melhor sobre a necessidade de seguir em frente com seus intuitos. Há algo de enganoso no ar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A demanda pela sua presença conflita com sua vontade de se resguardar na serenidade do espaço que você ama. Essa não é uma discrepância que mereça grande atenção, mas também não é assunto a ser negligenciado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mesmo que você tenha de se sentir pisando em ovos, esse desconforto será preferível a você imaginar que está no controle de tudo e que, por isso, poderia se movimentar sem temor de estragar tudo que foi feito.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os constrangimentos eventuais que acontecerem agora não hão de ser interpretados como definitivos por você, porque não o são, apenas seguem a linha que vem sendo corrigida há bastante tempo. São os últimos estertores.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando perceber que o mau humor se apossa de sua alma diante das complicações que caem em seu colo, procure mudar intencionalmente o tom e aceitar o desafio, e ainda mais, se divertir com tudo que anda acontecendo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há momentos em que a alma precisa decidir a que dar mais valor, se aos planos feitos racionalmente ou aos pressentimentos interiores que apontam numa direção muito diferente. Esse é um dilema sobre o qual vale se debruçar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Apesar dos bons sentimentos das pessoas que dão dicas e oferecem orientações, é melhor você não se lançar a seguir cegamente na direção que elas apontam, porque pode haver bastantes erros envolvidos nas dicas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que você quer fazer e que provavelmente fará provocará alguns distúrbios no seu círculo mais próximo de relacionamentos. Nada grave, nada que mude a vida, mas são questões que merecem sua preciosa atenção.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada pior para um ser humano que pretende evoluir do que se convencer de que entendeu tudo e que, por isso, não precisa continuar discutindo com ninguém. É nessa hora que a alma começa a emburrecer. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É tentador se precipitar na direção do que pareceria uma boa oportunidade, mas se você se contiver um pouco e observar melhor, perceberá que há armadilhas ocultas nos planos que foram postos sobre a mesa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seguir as orientações oferecidas pode não ser uma boa pedida nesta parte do caminho, é preferível você se munir de espírito crítico e analisar com cuidado as orientações antes de as seguir. Melhor para todos.