Onde nossa humanidade imagina haver apenas vazio há rios de vida circulando em formas atómicas, e em cada átomo está o germe da consciência, que andam buscando nas conexões elétricas do cérebro, o que é como buscar a fonte dos vídeos e textos no chip do celular.

A humanidade só vai encontrar consciência na inteligência artificial se forçar a narrativa de que a consciência seja apenas isso, porque como a IA não tem estrutura atómica, tecnicamente ela não existe e nunca terá consciência, já que o germe da consciência está no átomo.

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É normal, mas não saudável, que nossa humanidade imagine que tudo que vê deva ser interpretado à imagem e semelhança do seu alcance de entendimento, ou de como lhe convém entender as coisas, mas nada disso se sustenta ao longo do tempo. A realidade sempre vence.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pequenas coisas da vida encerram um poder que os grandes desconhecem, porque confiam em que a manifestação grandiosa sempre sobrelevará os pequenos assuntos. Não é bem assim, as coisas pequenas são poderosas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando os planos precisam ser mudados se submetendo às questões financeiras, é melhor seguir por esse caminho com leveza, porque apesar do incômodo envolvido, pior seria seguir em frente com teimosia. Melhor isso não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Entre conservar aquilo que sempre deu certo e se lançar a inovar o repertório não há uma escolha que seria melhor, você vai precisar encontrar um ponto médio entre esses dois extremos. Não é fácil, mas você consegue.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Este é um daqueles momentos em que você, se munindo com a maior das boas vontades, tenta orientar certas pessoas lhes falando baixinho e com suavidade, mas os efeitos tendem a ser contraproducentes. Melhor silenciar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As discordâncias parecem ter ficado mais acentuadas, mas considere que esse seja um efeito temporário, uma última tentativa de cada pessoa puxar a sardinha exclusivamente para seu lado, com os efeitos nocivos que isso traz.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A ordem nunca virá pronta, tudo que cair em suas mãos será bagunçado e precisará de ajustes porque, afinal, é para isso mesmo que você nasceu, para perceber o que está fora da ordem e fazer algo a respeito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Suas discordâncias podem ser muito certas e lúcidas, porém, se não houver aceitação de suas ideias, melhor não forçar muito a barra nesta parte do caminho, mas seguir pela via que pareça melhor a todos. É por aí.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ficar testando as pessoas não é um exercício que seja pertinente o tempo inteiro porque, imagine se fosse você o alvo de tanta investigação, por acaso sua alma se sentiria à vontade? Provavelmente não né?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Fazer o que você quer é seu direito divino, mas esse direito não se estende a atropelar as pessoas que querem fazer diferente. Está posto o conflito básico sobre a liberdade de agir que sua alma precisa resolver.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Queimar etapas é tentador, mas é melhor não cair nessa, porque nesta parte do caminho seria mais sábio você se submeter às circunstâncias e as aproveitar para aprender a melhorar sua mira e desempenho.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A precipitação pareceria uma atitude pertinente, porém, seria interessante você acompanhar mentalmente o que vai acontecendo em tempo real, para fazer ajustes de rota que se mostrarem necessários. Sem pressa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Mudar de rumo nem sempre parece interessante, porém, quando as circunstâncias não dão margem de escolha e você tem de mudar de rumo, melhor encarar a situação com alegria, confiando em que a vida sabe o que faz.