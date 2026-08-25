Luciana Gimenez usou as redes sociais, e surpreendeu os milhares de seguidores ao admitir que se considera uma pessoa extremamente ciumentas nas relações amorosas.
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Através do vídeo publicado no Instagram, a apresentadora explicou que passou a repensar a forma como lida com o ciúmes e que hoje, aos 56 anos, se encontra bem mais tranquila em uma relação a dois.
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"É uma coisa real"
"Já fui extremamente ciumenta, mas hoje repensei a minha vida", admitiu Luciana Gimenez. "Primeiro, a gente tem que entender se o ciúme é uma coisa real ou uma fantasia da sua cabeça", disse.
"Se é real, a outra pessoa não está te respeitando, e isso é um problema. Agora, se a pessoa não fez algo que realmente possa macular o relacionamento de vocês, você tem que parar para pensar se isso é mais sobre você ou sobre a outra pessoa", afirmou a apresentadora, que está solteira desde o fim do relacionamento com Renato Breia, em 2023.
Ela também refletiu sobre a segurança no parceiro. "Se a pessoa está doando o tempo dela para estar com você, que é a coisa mais preciosa, é porque ela quer. Então, antes de fazer birra, dar ataque, gritar, pense se é sobre você ou sobre o outro. Quando eu era ciumenta, eu pensava: ‘Não é que eu seja ciumenta, mas odeio mentira’. Então, tudo o que é falado e posto em pratos limpos é muito melhor", finalizou.
O texto Luciana Gimenez revela mudança radical na vida amorosa aos 56 anos: É uma coisa real foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.