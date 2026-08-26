História do Brasil é capturada por livro do designer Rapha Baggas

O designer Rapha Baggas lança livro que captura um período da história do Brasil - (crédito: Divulgação)

Recorte político socio-cultural brasiliero é capturado no novo livro Baggas de Rapha Baggas, diretor de arte, designer gráfico e ilustrador. O livro terá dois lançamentos, o primeiro no dia 3 de setembro na Livraria da Travessa e no dia 19 de setembro no Sesc da Asa Norte, na programação do evento Rabiscão.

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A obra engloba os trabalhos produzidos pelo artista no período entre 2018 e 2026, compondo um registro visual da história contemporânea brasileira. As crônicas visuais são repletas de um olhar artístico crítico e exploradas através de uma linguagem humorística foram criadas paralelamente aos eventos que fomentaram o debate público.

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Para além de uma novidade editorial, ocorrerão gratuitamente oficinas e palestras na Universidade de Brasília (UnB) e no Instituto Federal de Brasília (IFB) - Campus de Taguatinga, é pretendido a capacitação de 240 estudantes dos cursos de Design Gráfico e Design de Moda. A iniciativa contará, também, com arrecadação de materiais de arte para doação ao IFB. As palestras e oficinas contarão com recursos de acessibilidade caso haja participantes que necessitam.

Baggas terá versões gratuitas em braille e audiolivro, os exemplares que foram adquiridos na pré-venda pelo site poderão ser retirados no evento Rabiscão ou enviados pelos Correios. As compras que foram feitas pelo site da Livraria da Travessa não poderão ser retiradas no Rabiscão.

SERVIÇO

Lançamento do livro Baggas

Quinta-feira (3/9), às 19h, na Livraria da Travessa (SGCV SUL, 4A Casa Park Shopping, St. Park Sul, Brasília) e ao sábado (19/9), às 17h, no Rabiscão (SGAN 912/712, Asa Norte, Brasília).