Jornalista Walter Macedo Filho lança livro de contos nesta terça (25/8)

Jornalista Walter Macedo Filho laça livro "O fim da psiquiatria e outros contos" - (crédito: Divulgação)

O segundo livro do jornalista Walter Macedo Filho, O fim da psiquiatria e outros contos, será lançado nesta terça-feira (25/8), às 19h, no Bar Beirute (109 Sul). As histórias apresentam narrativas com foco em antíteses como razão e desrazão, norma e desvio, indivíduo e sociedade. A obra propõe um diálogo sobre inquietação estética, crítica social e a potência da ficção como espaço de questionamento.

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“Walter Macedo Filho questiona, em seus contos, se estaríamos sendo finalmente engolidos por uma nuvem de lucidez técnica ou apenas nos afogando em um mar de insanidade que a ciência, em sua frieza laboratorial, já não consegue nomear. Walter não nos entrega um tratado clínico, mas uma autópsia ficcional da nossa era”, define Alexandre Gossn, vencedor do Prêmio O Farol de melhor conto de 2026.

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“As histórias de Walter Macedo Filho não são uma leitura para distrair. Elas são duras, violentas, por vezes cruéis — mas é justamente aí que reside sua força. Porque são histórias reais. Personagens de carne e osso, situações que parecem saídas do noticiário, diálogos de uma naturalidade espantosa. Tudo o que Walter escreve chega ao leitor carregado de verdade, e isso se dá por uma razão simples: é um retrato do mundo em que vivemos”, avalia a escritora Heloisa Seixas, finalista quatro vezes do Prêmio Jabuti.

“A boa literatura é uma espécie de inventário do que foi perdido ao longo do tempo, das coisas e personagens que, em alguns casos, nunca existiram. Com o auxílio do jogo dramatúrgico que transforma suas páginas num palco, Walter Macedo Filho ressuscita a dura realidade dissonante da perda em contos marcantes”, comenta Joca Reiners Terron, vencedor do Prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional.





Serviço

Lançamento do livro: O fim da psiquiatria e outros contos

Nesta terça-feira (25/8), às 19h, no Bar Beirute (109 Sul). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel